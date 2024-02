¿A qué hora ver la entrevista de López Obrador con Inna Afinogenova?

El pasado 16 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un fragmento de la entrevista que le realizó la periodista rusa Inna Afinogenova para Canal Red.

Por medio de la plataforma X, el Mandatario difundió algunas escenas de la plática que se llevó a cabo en el despacho presidencial de Palacio Nacional.

"¿Qué le preocupa hoy que no le preocupaba cuando llegó a la presidencia?", "¿qué le diría el AMLO de hoy al AMLO del 2006?", "¿la decisión más difícil que he tenido que tomar en estos años?", son algunas preguntas que la periodista le hizo a López Obrador.

Aunado a ello, el presidente contestó: "me vas a dejar como un limón exprimido".

La entrevista completa podrá ser vista este 20 de febrero, a través del canal de YouTube: Canal Red, donde los usuarios podrán averiguar lo que piensa el Mandatario hoy en día.

Por su parte, a través de la misma red social, Canal Red dio a conocer que la entrevista se estrenará en punto de las 14 horas.

- ¿Quién es Inna Afinogenova, la periodista que entrevistó a AMLO?

Inna Afinogenova estudió Periodismo en la Universidad Estatal de Moscú y cuenta con amplios conocimientos sobre América Latina. El político español Pablo Iglesias la contrató en junio de 2022 para su pódcast, "La Base". Al anunciar su fichaje, la presentó como una "periodista independiente especializada en América Latina".

Aunado a ello, Afinogenova explicó que no abordaría cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania en el pódcast, puesto que Putin aprobó el 24 de febrero un paquete de leyes que limitan enormemente la libertad de prensa. "Yo trabajé con bastante libertad, pero no esperé a encontrarme en la tesitura de no poder decir lo que yo quisiera sobre la guerra", remarcó entonces.