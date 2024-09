¿A qué hora es la toma de posesión de Claudia Sheinbaum?

Por primera vez en la historia de México, la investidura presidencial será el día 1 de octubre, además, la ceremonia puede durar alrededor de tres horas, después de esto, la presidente acudirá el Zócalo capitalino para reunirse con simpatizantes.

La sesión de transmisión del Poder Ejecutivo Federal sigue un protocolo establecido en la Constitución y en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Este evento alcanzará su momento culminante cuando el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, entregue la banda presidencial a la presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez y Martínez. Ella, a su vez, se encargará de colocársela a Claudia Sheinbaum Pardo.

Una vez que asuma la presidencia, Sheinbaum dirigirá un mensaje ante el Congreso General. que incluye diputados y senadores.

Se espera que la sesión de transmisión del Poder dure más de tres horas. El martes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y miembros del Colegio Militar llevaron a cabo un ensayo del protocolo en el salón de plenos de la Cámara de Diputados.

Aunque la ceremonia está prevista por la Constitución y complementada por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la noche del 18 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, mediante votación económica, un acuerdo que establece el formato de la sesión de Congreso General en la que la Presidenta rendirá protesta constitucional el 1 de octubre de 2024.

Este acuerdo regula los aspectos no contemplados en la Constitución y la Ley, y define el ceremonial, desde la recepción y despedida del titular de la Presidencia hasta su salida del Poder Legislativo.

La Presidenta de la República hará la protesta de ley según el texto del artículo 87 de la Constitución:

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".