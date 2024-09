Los Mexican’s, sabores originales en la Feria de Torreón

En los concurridos pasillos de comida de la Feria de Torreón, los aromas inconfundibles de las brasas al carbón llaman la atención de los visitantes.

Allí, en un modesto pero popular local, se cocinan salchichas de 25 cm al puro estilo europeo. Este lugar es el hogar de Los Mexican’s, idea que nació hace 6 años, originarios de la Ciudad de México y que hoy, en la edición 78 de la Feria, ofrece sabores originales y únicos.

Detrás de este exitoso puesto, encontramos a Karla, Gaby, Josué, Miguel y Rafael, cinco jóvenes emprendedores, tres de ellos laguneros y dos capitalinos. Juntos, han creado una experiencia gastronómica que ha revolucionado los tradicionales hot-dogs, combinando su tamaño gigante con una mezcla de sabores inusuales.

Joss, conocido así por sus amigos, bioquímico de profesión y el “mezclador de sabores” del grupo, nos cuenta cómo surgió la idea de estos hot-dogs gigantes.

“Todo empezó con la sugerencia de un tío que viajaba a California. Me dijo: ‘Deberías intentar algo nuevo, ya que haces sandwiches y hamburguesas’. Al principio no le tenía mucha fe, pero empecé a experimentar con diferentes sabores y aquí estamos, con nuestras salchichas especiales”.

El conocimiento de Josué en tecnología de alimentos ha permitido que estas salchichas no solo sean deliciosas, sino también nutritivas. Su experiencia le ha enseñado a mezclar la carne con ingredientes de calidad, sin conservadores, para que no pierdan sus nutrientes.

Los hot-dogs de Los Mexican’s destacan no solo por su tamaño, sino por la originalidad de sus sabores. Entre las combinaciones que han cautivado a los visitantes de la feria, están la salchicha de cerveza con ajo, vino tinto con pasitas, arrachera, mostaza con miel, pesto, entre otros.

Karla, una de las socias, confiesa que aunque no es fanática de la cerveza, su salchicha favorita es la de cerveza con ajo. “Es increíble cómo mezclamos ingredientes que no te imaginas, pero que funcionan perfectamente”.

La historia detrás de estos jóvenes emprendedores va más allá de la comida. Karla, Miguel y Josué se conocieron en un curso de negocios en Veracruz en enero de este año, y su química fue inmediata. En poco tiempo, se hicieron amigos y decidieron unir fuerzas para llevar a la Feria de Torreón una oferta gastronómica diferente. “No solo la comida nos unió, también nuestras ganas de emprender”, menciona Karla.

Karla y Miguel, además de socios, son pareja, lo que añade un reto adicional a su dinámica diaria. “Es complicado separar el trabajo de la relación, pero al final del día, es algo que compartimos y que sabemos que durará para toda la vida”, afirma Karla con una sonrisa.

Uno de los pilares del éxito de Los Mexican’s es el trabajo en equipo. Todos los socios se involucran en cada aspecto del negocio, desde la atención a los clientes hasta la promoción en redes.

“Quise aprender a estar en la parrilla porque, como socio, tienes que involucrarte en todo. No fue difícil porque Joss es muy bueno enseñando, y a mí siempre me ha gustado cocinar”, dice Miguel, quien destaca la importancia de estar presente en cada etapa del proceso.

Josué recordó su primer acercamiento a la cocina, un momento que atesora, cuando su mamá le enseñó a hacer un pay. “El final no fue muy feliz porque la olla explotó. La verdad, el sentimiento no fue muy positivo, me dio mucho miedo, porque siempre pensé que esto era para gente muy virtuosa. Pero fue ahí cuando empecé a sentir que podía, que podía cocinar. Y el saber que a la gente le gusta lo que hago es algo magnífico”.

UN PROCESO ESPECIAL

El proceso para preparar estos hot-dogs gigantes es minucioso. La salchicha se coloca en el asador y, tras un tiempo de cocción, se parte para asegurar que esté bien cocida por dentro. Luego, se coloca en el pan, acompañado de cebolla, tocino, aderezos y papas botineras. Para los amantes del picante, también hay chiles disponibles.

Además, ofrecen aguas frescas, otra creación de Josué, quien ha logrado mezclas tan especiales como la de jengibre con Jamaica, opción digestiva y refrescante.

Los Mexican’s han conquistado a los asistentes de la Feria de Torreón con su propuesta única. Si visitas la feria, no dudes en pasar por el puesto y disfrutar de un hot-dog gigante con sabores inigualables.

“La satisfacción más grande es ver la cara de los clientes cuando prueban por primera vez nuestros hot-dogs. Es lo que nos impulsa a seguir innovando”, concluye Miguel.