'A nadie le gusta lo que hago, pero es mi vida', Alexis Vega responde a las ataques que ha recibido

Alexis Vega ha decidido volver a empezar y por eso regresó a dónde todo comenzó, al Toluca. Pero el delantero tiene que vivir con su pasado, aunque no entienda las consecuencias de éste.

"No entiendo por qué a donde vaya, la gente me tome fotos, solo este al pendiente de lo que hago", dice el atacante de los Diablos Rojos en entrevista a TUDN.

Las constantes indisciplinas que han rodeado su carrera y que se viralizaron en su estancia en el Guadalajara, hace que se hable más de lo que Vega hace fuera de la cancha, que lo que hace dentro.

Lo que últimamente ha sido poco. "Me tiene sin cuidado lo que se piense, yo trato de disfrutar mi vida, es mi vida, no es la de ellos, yo sigo adelante".

Y reiteró: "Estoy feliz en mi regreso a Toluca. Estoy cerca de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Me siento muy bien aquí y me concentro en jugar".

Sobre su estado físico, no negó que sus problemas en su rodilla operada, es algo que lo tiene al pendiente. "No voy a negar que tengo una rodilla que ha sido operada en tres ocasiones, y que en los últimos juegos con las Chivas tenía muchas molestias. Pero ahora que estoy aquí y en este torneo me he sentido muy bien, no he tenido ninguna molestia".

En lo que va del torneo, Alexis Vega ha jugado siete partidos, contando los de Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf, en los que solamente ha marcado un gol.