'A mí no me invitaron', responde Nacho Ambriz sobre ir a Selección

El director técnico de Santos Laguna, Ignacio Ambriz, fue cuestionado en atención a los medios, sobre la versión que circulaba sobre un acercamiento con la Selección Mexicana haciendo equipo con Javier Aguirre, sin embargo, negó que eso fuera cierto.

“Yo no participaré con él, a mi no me invitaron ni mucho menos, al contrario, lo único que por ahí noto es que hay mucha… cortándole a él que es un entrenador mucho más bombero que otra cosa, y yo creo que estaríamos faltando al respeto a un hombre que lleva muchos años en Europa, que ha entregado buenas cuentas, que de alguna otra forma es su tercer Mundial y yo creo que la revancha siempre es importantes”.

Ambriz, se deshizo en elogios hacia el “Vasco”, asegurando que “porque lo conoce”, se estará preparando al máximo para el evento del 2026 que además se llevará a cabo en México, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

“Él (Aguirre), sabe de la responsabilidad, sabe de lo que es capaz, lo conocí siete años siendo su brazo derecho, sé cómo piensa, sé cómo actúa, y la verdad no me queda más que desearle lo mejor”.

También, destacó lo exigente que es Javier Aguirre como técnico y lo mucho que le gusta competir.

“Si a él le va bien, seguramente a México también le irá muy bien”.