A la venta, vacuna anticovid en Cruz Roja de Torreón

A partir de ayer, la Cruz Roja Mexicana delegación Torreón puso a la venta la vacuna de la farmacéutica de Pfizer/BioNTech contra COVID-19 para mayores de 12 años y niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad.

En una primera fase, la sede nacional les envió 60 dosis que tendrán un costo de 999 pesos, según informó la benemérita institución. Se dio a conocer que cuentan con personal de enfermería capacitado para la aplicación de biológicos y vacunas; personal médico para la identificación de reacciones adversas y su tratamiento e instalaciones seguras para la aplicación de biológicos y vacunas.

Los requisitos son: que las personas no se hayan aplicado una vacuna antiCOVID en los cuatro meses previos, que no se hayan aplicado alguna otra vacuna en los 30 días previos y que no presenten fiebre o alguna enfermedad aguda.

Las personas interesadas en la vacuna antiCOVID, pueden comunicarse al teléfono 871-707-01-40 o bien, acudir al departamento de Medicina Preventiva de la planta baja de la Cruz Roja, ubicada en la calzada Cuahutémoc No. 446 en la zona centro. El horario de atención son los lunes, viernes y sábado, de 9:00 a 13:00 horas.

RUTA DE ATENCIÓN

El coordinador médico de la Cruz Roja, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, dijo que la ruta de atención será la siguiente: solicitar la vacunación en el departamento de Medicina Preventiva, se realizará una entrevista para identificar riesgos adicionales, realizar el pago en la caja de farmacia (frente a trabajo social), regresar a Medicina Preventiva para la aplicación de la vacuna, se entrega constancia de vacunación y el paciente pasa al área de observación post-vacuna durante 30 minutos y, después de este tiempo se podrá retirar de la unidad médica.

A finales de diciembre del año pasado, el doctor Ibáñez de la Rosa comentó que al adquirir la vacuna antiCOVID, el usuario tendría la oportunidad de aplicársela de forma gratuita en la Cruz Roja, sobre todo porque la pérdida de la cadena de frío afecta la efectividad del biológico.

REGISTRO SANITARIO

El 7 de diciembre del año pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario a la vacuna Spikevax (monovalente XBB.1.5) de ModernaTx. Inc. (solicitado a través de su representante legal en México, Asofarma S.A. de C.V.) y a la vacuna Comirnaty (Ómicron XBB. 1.5) de Pfizer S.A. de C.V. Con ello, se permitió su comercialización en México, aclarando que el suministro de estos biológicos debe ser bajo vigilancia médica y que no se deben aplicar de manera indiscriminada, ya que pueden representar riesgos para la salud. En cada establecimiento autorizado, han estado llegando cajas con diez unidades y se ponen a la venta por pieza individual.