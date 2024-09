¡A la fama!

Hace unos días, un joven lagunero se hizo viral, luego de que se difundiera un video en el que aparece cantando en autobuses de Torreón.

En el clip, el chico aparece con su bocina, una mochila y con una voz muy bien entonada entregando el tema de Carin León, Primera cita.

"Salir de la zona de confort y luchar y conseguir las cosas por uno mismo es una satisfacción única que recomiendo no saltársela", "Canta muy bonito, lo escuché en el camión de Ciudad Nazas" y "Canta muy bien, felicidades", son algunos de los comentarios que recibió en las redes sociales.

El Siglo de Torreón encontró al joven. Se llama Bilhan Morales, cuenta con 22 años de vida. Ama la música y es esta actividad la que también le permite llevar sustento a su casa.

Ayer, Bilhan paró sus actividades en los camiones y acudió a la Plaza de Armas para grabar el programa de El Siglo, El Sonidero Lagunero.

Antes de ofrecer una entrevista, el chico cantó temas como Preso; Lo pasado, pasado y por supuesto, Primera cita; desde que empezó a mostrar su talento, las personas que ahí se encontraban no perdieron oportunidad de grabarlo, además de que algunas le aplaudieron efusivamente y unas más lo felicitaron, deseándole el mejor de los éxitos.

Con jeans de color negro y una playera beige, compartió que jamás imaginó que se volvería viral.

"Me grabaron hace cinco meses para el programa de La Tía Lencha Tencha, a quien le agradezco la oportunidad que me dio. Ese video se hizo viral la semana pasada.

"Más de 200 mil reproducciones lleva en diversas páginas y además justo El Siglo me sacó una nota que funcionó bastante. Estoy agradecido por el apoyo y por los comentarios positivos que me ha hecho la gente. En estos días, mi vida cambió bastante", comentó.

Morales está consiente de que cuando la fama llega por medio de redes sociales, nunca se sabe en qué momento terminará, es por eso que va a trabajar muy duro para continuar y salir adelante.

"Tengo muy en cuenta eso, sé que cuando uno se hace viral, hay fecha de caducidad. Por ello, yo estoy viendo todo esto (su popularidad en redes) como una oportunidad; sin embargo, voy a dar lo mejor de mí para poder seguir compartiendo mi música y hacer conexión con la gente. Quiero grabar temas de manera formal para poderlos subir a las plataformas".

El nacido en Torreón, informó que canta en los autobuses que pasan por el bulevar Revolución.

"Casi siempre tomo el que va a Nazas o los primeros que vayan pasando. La gente es muy amable conmigo", relató.

Y justo, cantando en los "buses", lo descubrió también una persona que labora en la Feria de Torreón. Lo invitó a cantar el próximo 14 de septiembre.

"Voy a cantar en el Teatro Mayagoitia de la Feria de Torreón este 14 de septiembre. Estoy preparando un show muy especial de 10 canciones. Ojalá y me puedan acompañar".

Próximo a cumplir 23 años (el 11 de septiembre), Bilhan externó que estaba estudiando la carrera de Psicología, pero la tuvo que dejar.

"Por razones personales no pude terminarla y por ahora me encuentro enfocado a la música. Mi sueño es llegar a grandes escenarios y poder seguir tocando los corazones de las personas. Además de los autobuses, canto en fiestas, restaurantes o donde me inviten", puntualizó.