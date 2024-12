A falta de inversión federal en carreteras, proponen empresarios que se concesionen a la Iniciativa Privada

Sin importar las amenazas sobre aranceles del gobierno de Estados Unidos, el fenómeno internacional de relocalización o nearshoring está ocurriendo y llega a México, por lo que urge que la región lagunera está preparada con la infraestructura para aprovecharlo, señaló José Piña Álvarez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

"Eso va a llegar, el tema es a dónde, entonces nos tenemos que preguntar como ciudadanos, como líderes de opinión y los gobiernos: cómo le hacemos para que llegue a Torreón y es ahí donde tenemos hemos estado trabajando muy de cerca, los organismos empresariales, para presentar una propuesta de los proyectos de infraestructura que se deben considerar con el Impuesto Sobre Nóminas (ISN)", explicó.

Refirió que en próximas fechas se buscará una reunión por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, para validar la congruencia de su propuesta con la necesidad que ellos ven como ciudad y como estado.

"Tenemos que empezar ya a platicar: ¿Cómo van a llegar aquí las fábricas automotrices y querer exportar hacia Laredo y Piedras Negras si no tenemos las carreteras necesarias para esa exportación? si tú te vas de La Cuchilla, antes de Saltillo, la carretera está muy deteriorada, si tú te vas de aquí a Piedras Negras no es no es posible que transiten por esa carretera grandes camiones con vehículos o autopartes, entonces lo que queremos proponer al gobierno del estado es que concesionen la carretera para que no necesiten una inversión federal o estatal y que no se consuman los recursos", expuso.

El presidente del sector desarrollador de vivienda en la región Laguna aseguró que siempre habrá recursos de la Iniciativa Privada nacional o internacional para temas carreteros, de ahí que se proponga a las autoridades que se pueda aprovechar esto en términos de infraestructura.