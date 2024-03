A dos décadas de

Hace dos décadas, llegó a los cines laguneros una película que trajo polémica y morbo, además de conflictos de ideas, creencias y hasta intereses.

Fue el 19 de marzo de 2004 cuando el largometraje, La pasión de Cristo, protagonizado por Jim Caviezel en el papel de Jesús ingresó a las salas de la Comarca.

La película dirigida por Mel Gibson narra por medio de crudas escenas las últimas 12 horas de vida de Jesucristo. Gibson presenta el gran sufrimiento que padeció el hijo de Dios.

La expectativa era tanta que muchos habitantes de la Comarca Lagunera no esperaron a que llegara el 19 de marzo de dicho año, por lo que previamente fueron al centro de Torreón a conseguir copias piratas en formato DVD de la cinta.

El jueves 18 de marzo, El Siglo de Torreón dio a conocer en esta sección la controversia del filme y cómo una lagunera de nombre Laura había visto, junto a su familia, la historia, antes de que arribara a los complejos cinematográficos.

"Me pareció un buen filme, pero trae escenas fuertes; bueno, no fuertes, sino sádicas, lo golpean mucho (a Jesús), te pone a pensar si los judíos fueron capaces de hacerlo", dijo esta profesionista que consiguió el DVD "con vendedores piratas" por 30 pesos.

Cuando por fin llegó La pasión de Cristo, en ese entonces a los desaparecidos Gemelos Plus y Reforma Cinemas (antes Multimax 6), así como a Cinépolis, cuyas salas ya se encontraban en la región, se desató la locura.

Las salas, que proyectaron la película desde el medio día hasta la media noche, lucieron repletas y en los días siguientes la tendencia continuó.

"Yo pude ver la película en Gemelos Plus de la Colón. Se me hizo muy desgarradora, me impactó mucho. Hace poco la vi en un canal de televisión abierta", comentó a este diario Juan Salvador García, habitante de la Comarca.

CONTROVERSIA

La pasión de Cristo es un filme que por su contenido y elementos cinematográficos generaron polémica en todos los sectores de la población, sin distinción de credo, especialmente en el pueblo judío, al asegurar que el director y lo que presentaba la cinta era antisemita.

"El antisemitismo no sólo es contrario a mis creencias personales, sino que también es contrario al mensaje de mi película. No odio a la gente y ciertamente no odio a los judíos, tengo amigos y socios judíos. La Pasión es una película hecha para inspirar, no ofender.

"Mi intención al llevarla a la pantalla es crear una obra de arte que quede y motive la reflexión en las audiencias de distintos credos o de ninguno, a los que la historia les es familiar.

"A quienes están preocupados por el contenido del filme, sepan que es conforme a lo que los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento nos cuentan sobre la pasión y muerte de Cristo...", dijo en alguna ocasión Mel Gibson al ser cuestionado si su película la consideraba antisemita.

Según informaba El Siglo de Torreón, las escenas que más conmocionaron son cuando azotan a Jesús y el momento de la crucifixión, las cuales de acuerdo con varios cinéfilos fueron demasiado crueles.

Esta casa editora, también entrevistó a un lagunero de nombre Mario Garza, que vio la película en Estados Unidos y contó su anécdota.

"Yo la vi en Hollywood, en los Estudios Universal. Era impresionante la inmensa fila de personas que esperaban ingresar a las salas, gente de diferentes nacionalidades que incluso no practicaban el cristianismo.

"A mitad de la película muchos no pudieron contener el llanto, los sonidos te impactan, se escuchan caer las monedas que le dan a Judas cuando vendió a Jesucristo, sientes que te caen en los pies", comentaba con melancolía.

Para saber

Fue todo un suceso durante su estreno:

*El guión fue escrito por católicos, pero el reparto y el equipo de producción estuvo integrado por cristianos de distintas denominaciones, judíos, musulmanes, budistas y hasta agnósticos.

*El director quería exhibir la película hablada en arameo y latín, sin subtítulos de ninguna especie.

*La frase de la polémica, "Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos". Al igual que en la versión estadounidense, se escucha pero no es traducida, ni se ve quién la dice".

*Caviezel soportó extremas adversidades físicas.

*En la actualidad, Jim Caviezel incrementó su fe, tan es así que buscó la bendición del Papa para su nueva película.