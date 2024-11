A dos décadas de su desaparición, no hay avances del caso de Stephanie Sánchez-Viesca 'Fanny'

Silvia y Óscar, padres de 'Fanny' (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

A 20 años de la desaparición de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, sus padres Silvia y Óscar, desde temprana hora de este 5 de noviembre, comenzaron a subir en sus redes sociales, videos de familiares y amigos de “Fanny” para terminar con esos rumores como el que “se fue de novia de un capo” y otros tantos. A dos décadas, los avances han sido casi nulos por lo que piden a Dios fuerzas para seguir hasta encontrarla.

“Precisamente el día de hoy quise subir los videos que van a ver durante todo el día, de qué se tratan, conocen a Fanny porque está desaparecida, pero no saben quién es ella, y han dicho miles de cosas de ella, y ahora estos videos son de amigos, amigas, y familia que hablan de quién era Fanny en su momento, qué hacían con ella, porque no es justo que dicen, ‘se fue de novia con el capo’, espérate ¿la conocías?, ¿estas segura que ella podría hacer eso? Es por eso que quiero primero que la conozcan ”, dijo Silvia Ortiz, madre de la joven que desapareció a sus 16 años de edad.

Desde el memorial de las personas desaparecidas de la Alameda Zaragoza, dijo que otro punto de su historia, es que jamás se comprobaron esos dichos; “ ya se le dijo al z40, al Z20, al chofer o al escolta que traía (Heriberto) Lazcano le mostraron la fotografía de mi hija y dijo que jamás la vieron con él, entonces ¿de dónde salió esa historia? No existe una situación como tal, para que estén diciendo eso ”, dijo Ortiz en esta fecha difícil para su familiar.

Entre los videos se encuentra el de Verónica, vecina y compañera de Fanny, quien tomó la icónica fotografía que ha circulado en redes, en donde aparece ella frente a la puerta tapizada con fotografías de la cantante Britney Spears, que era una de sus artistas favoritas.

“Soy Verónica amiga de Fanny, la conocí cuando estuvimos en el colegio Español, la verdad a mí me caía super bien porque era muy sencilla, era muy linda persona, era muy buena persona no era así como muchas personas que muy loca, muy desastrosas; ella era sencilla pero divertida, le gustaba mucho bromear… yo se la tomé, ese es mi cuarto realmente era la única foto que tenía de ella porque casi no había tanta tecnología como ahora y pues era con cámaras y con rollo, entonces sí estaba medio difícil tener tantas fotos”.

Avances a dos décadas

“Aquí lo único que queremos decirles es estos son 20 años de una corrupción increíble, de una impunidad que no tiene nombre y de darnos cuenta de que la injusticia es lo que impera en este país”, dijo Silvia Ortiz.

A dos décadas de búsqueda, su madre aseguró que ha caminado como el primer día, aunque ya enfermos pero con la fe de que Dios les dará la fuerza para seguir.

“Camino como el primer día, parece que no ha sucedido nada, no nada más para mi, sino para todos mis compañeros con leyes que están a modo, con situaciones que no ayudan y que nos deterioran. Se nos han muerto compañeras, nosotros ya estamos enfermos y qué ha pasado, nada absolutamente nada, porque aunque encontremos a algún familiar, quién es el culpable, no saben ni qué hacer, ni cómo hacerlo. Aquí hora, lo que quiero decir es que estamos igual, que aunque sabemos quién es el probable de nada sirve ”.

Silvia y Óscar, padres de 'Fanny' (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

La también fundadora de grupo Vida, que congrega a familias de personas desaparecidas, lanzó un llamado a quien por años se ha señalado como el presunto responsable de la desapareció de su hija.

“Nos informan que parece que está enfermo, aunque ustedes no lo crean yo estoy pidiendo por él, porque no quiero que le pase nada, porque quiero que se alivie, porque quiero que diga dónde esta mi hija. Y te mando el mensaje directamente a ti y espero que ahora estás enfermo te toques el corazón, y mandes un mensaje anónimo en donde digas en dónde está. Porque tu sabes muy bien que tu lo hiciste, y por eso lo hago, porque las autoridades no van hacer nada y tu lo sabes, porque un día tu me dijiste que todo te lo pasabas por el arco del triunfo y sí lo has hecho y no te ha importado, y es lo único que quiero decirte, que Dios te perdone y que pido por ti para que te alivies. Para que me digas dónde esta porque ya ha pasado mucho tiempo”.

Y a las autoridades les pide únicamente “ que se pongan a trabajar ”.

“Porque lo único que hacen es mentirles, envolverlas, no decirles la verdad, y la verdad cuál es, que no vamos a tener justicia, y la ley es muy clara, dice que vamos a tener reparación, cuando la reparación es que van a tener una sentencia y la sentencia no va a existir porque no hay culpables o saben quién es el culpable, y no lo saben porque ni si quiera encuentran a las personas. Y ese es un mensaje para la autoridad local, estatal, y federal, los tres ámbitos porque no funcionan, y con el deterioro social que tenemos más, está peor”.