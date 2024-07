A corregir y seguir para adelante: Ramiro Sordo

on un entrenamiento matutino, los Gerreros del Santos Laguna continuaron ayer con su preparación rumbo al partido de debut como locales en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en el que buscarán sus primeros puntos en el campeonato.

El equipo albiverde realizó su trdicional práctica en las canchas alternas de su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde se pudo ver nuevamente en acción al medio volante Alan Cervantes, quien había estado al margen de sus compañeros un día antes, algo que se había atribuído al supuesto interés de las Águilas del América por hacerse de sus servicios.

Quien no participó del entrenamiento, fue José Juan Macías, mientras que el español Fran Villalba entrenó con normalidad junto al plantel que hoy volverá a la cancha, para definir su once inicial en el partido ante Pumas, del próximo sábado.

CAMBIAR LA CARA

El volante albiverde, Ramiro Sordo, compareció ante los representantes de los medios de comunicación, una vez terminado el entrenamiento de ayer, expresó su sentir tras el partido en Puebla, donde el santafecino jugó los 90 minutos.

"Es una sensación rara, no nos gusta perder, sobre todo con gol en la última jugada, en el último minuto, con unos detalles que no nos salieron. Ahora trataremos de corregir lo que no salió y seguir puliendo lo que sí salió, que hay de ambas cosas, y esta semana aplicaremos eso y el sábado intentaremos cambiar la cara", adelantó.

"Físicamente me sentí muy cómodo, puedo jugar los 90 minutos, creo que a nivel individual estoy bien, la mayoría del partido me sentí muy cómodo", agregó Ramiro Gabriel, quien, en referencia a los jugadores que recién se sumaron al equipo albiverde, señaló: "Con la llegada de los compañeros, muy bien, tratando de ayudar como me ha tocado a mí que me recibieron muy bien. Ellos vienen a tratar de ayudar, de aportarle al grupo y por eso les ayudamos a adaptarse de la mejor manera, para emprender este campeonato que ya lo arrancamos y ellos necesitan una adaptación más rápida".

"La única manera de pedirle paciencia a la afición es trabajando como lo estamos haciendo, como lo hicimos durante la pretemporada, lo vamos a seguir haciendo, con el objetivo de que los resultados lleguen, pulir los detalles que salieron bien y corregir los detalles que salieron mal, creo que ese es nuestro pensamiento. El cuerpo técnico lo que nos transmite a nosotros es seguir trabajando, seguir jugando, enfocados en los detalles, tratar de salir adelante, está en nosotros cambiar la cara esa noche del sábado", insistió el futbolista albiverde.

PRESIÓN, NO

Cuestionado sobre el grado de presión que pudiera experimentar el equipo, si es que llegan a perder su segundo partido del torneo, el pampero señaló "no hay presión, pero sí vamos a buscar la victoria en todas las fechas. No nos salió en la primera fecha, se nos escapó un punto que era bueno por lo que se había visto en el partido, pero en todas las fechas vamos a buscar la victoria", sentenció.

"Santos es un club importante, la gente te lo hace saber cuando el equipo anda mal. El futbol es así, las cosas no salen y nosotros los jugadores somos los culpables, los responsables y trataremos de asumir esa presión qué podría haber, de mi parte lo asumo, trataremos de mostrar otra versión el próximo sábado contra Pumas, que es un equipo fuerte", añadió.

En cuanto a la baja de Matheus Dória, quien partió para jugar con los Rojinegros del Atlas, Sordo compartió que guardará buenos recuerdos del brasileño, pues fue de los que le ayudó a adaptarse a la vida en La Laguna, cuando él llegó como refuerzo.

"Fue un central, una pieza muy importante para el equipo. Han llegado a compañeros nuevos en esa posición y además tenemos otros más, así que trataremos de cubrirlo de la mejor manera. Eso es lo que puedo decir yo, después, el técnico se encargará de realizarlo. Para Matheus sólo tengo palabras de agradecimiento, por lo que me ayudó en la adaptación", finalizó.