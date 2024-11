¡A 30 años de !

Cuando le contemos esta noticia, con seguridad pensará, "Como han pasado los años" y hasta recordará la canción de Rocío Dúrcal con ese título.

Fíjese bien, justo este pasado 11 de noviembre, la película, Santa Cláusula, cumplió 30 años de haber llegado a los cines norteamericanos, posteriormente se estrenó en las salas mexicanas.

Se trata de un clásico navideño protagonizado por Tim Allen que, con el paso del tiempo, generaría dos películas más y una serie que estrenó Disney+ en 2022.

Aunque Allen había hecho papeles destacables en la serie, Mejorando la casa, y prestando su voz a "Buzz Lightyear", no fue sino hasta que se volvió "Santa", cuando su fama creció enormemente.

En varias entrevistas ha dicho el actor que le encantan las fiestas decembrinas y que siempre estará agradecido con este personaje que la vida y Hollywood le brindaron.

"Hay niños que cuando hice la primera película se me acercaban pensando que yo era Papá Noel", comentó en el pasado sobre su rol en la trilogía de Disney, hoy serie.

Santa Cláusula tuvo una inversión de 22 millones de dólares y terminó recaudando más de 190 mdd a nivel mundial, lo que daría pie a sus secuelas de 2002 y de 2006.

La película fue filmada en su mayoría en Oakville, una ciudad en el área metropolitana de Toronto, que sirvió como para ficticia ciudad de Lakeside, Illinois.

John Pasquin dirigió este largometraje, cuyo guion fue escrito por Leo Benvenuti y Steve Rudnick

Es momento de repasar de qué trata este filme en caso de que no lo haya visto. Recuerde que se encuentra en Disney+.

Tim allen encarna a "Scott Calvin", es el padre divorciado de "Charlie" (Eric Lloyd).

El malhumorado "Scott" se encuentra enfadado porque la madre de "Charlie", "Laura" (Wendy Crewson), y su padrastro, un psiquiatra llamado Neal, le han contado que Santa Claus no existe.

Mientra "Charlie" visita a su padre el día de Navidad, un ruido en el tejado hace subir a su padre que se enfrenta con el intruso que se acaba cayendo al vacío.

Esa persona, accidentalmente muerta, resulta ser ni más ni menos que Santa y debido a una misteriosa cláusula, ahora Scott deberá ocupar su puesto.

En un principio, la idea no le parece, sin embargo, van ocurriendo situaciones que cambian por completo el panorama.

Cuando la película debutó en las salas recibió muy buenos comentarios de la crítica especializada.

"La premisa es inteligente y la película tiene encanto", dijo Roger Ebert de www, rogerebert.com

Janet Maslin de The New York Times opinó que es, "Una película inteligente y entretenida para niños con un toque realista. Lo más agradable del film es que la resolución no es sensiblera"

"Una versión atractiva y agradable del icono navideño, contada con una mezcla habilidosa de comedia y sentimentalismo", dijo el medio Variety.

Tal vez usted vio la película en los cines o en sus repeticiones en canales abiertos o de paga, y posiblemente, hoy en día, usted la disfrute una vez más con sus hijos, sobrinos, nietos o amigos.

Hasta ahora, Disney no ha mencionado si planea realizar una nueva entrega de la serie que también ha sido muy exitosa en la plataforma de Mickey Mouse.

Elenco

Los actores de Santa Cláusula son

*Tim Allen

*Eric Lloyd

*Judge Reinhold

*David Krumholtz

*Peter Boyle