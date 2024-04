A 19 años de la partida de Mariana Levy

Mariana Levy falleció un 29 de abril, pero de hace 19 años, motivo por el que algunos integrantes de su familia se reunieron para conmemorarla, pues a pesar de que ya casi se cumplen dos décadas desde su partida, tanto sus hermanos como los hijos de la actriz la tienen tan presente como el primer día en que se fue.

¿Qué ocurrió el día en que murió Mariana Levy?

Había pasado sólo una semana desde que la actriz había cumplido 39 años y, junto a su esposo, José María Fernández "el Pirru", se dirigían a un parque de diversiones, ubicado al sur de la Ciudad de México.

La actriz, acompañada de sus hijas María y Paula, de nueve y tres años, transportaba también a otros seis menores, compañeras y compañeros de escuela de sus pequeñas, alrededor de las 14:30 horas.

No queda claro si José Emilio, su hijo menor, también iba a bordo, pues en ese momento no tenía más que 8 meses de nacido.

De acuerdo con lo que informó la otrora Procuraduría General de Justicia (PDJDF), hoy Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Mariana murió tras padecer un infarto en el miocardio, producido por la impresión que le produjo ver a un asaltante acercarse a su vehículo con un revólver en la mano, mientras estaban a la altura de la esquina Prado Sur y Montes Urales, en la colonia Lomas de Chapultepec.

La versión que circuló en ese momento fue que el hombre no tenía intenciones de asaltar la camioneta Voyager de la actriz, sino que pretendía robarle al Mercedes Benz que se encontraba detrás de ellos. Sin embargo, la impresión de ver el arma y considerar que el objetivo era asaltar su auto, fue lo que produjo el impacto emocional de Mariana.

Tras sufrir un infarto, su esposo llevó a Levy al hospital más próximo.

El asaltante, junto a tres hombres con los que trabajaba en complicidad, fueron detenidos alrededor de las 19:30 horas de ese mismo día.

La familia Levy se reúne para recordar a la actriz

En este contexto, ayer lunes -durante el aniversario luctuoso de la actriz- su hermano Pato y sus dos hijos menores, Paula y José Emilio, de 22 y 19 años, respectivamente, se reunieron para recordarla.

Pato contó a "Venga la alegría" que fue tan difícil para su madre (Talina Fernández) vivir sin Mariana, pues confió que tuvieron que pasar 18 años para que se decidiese a esparcir sus cenizas, las que mantuvo en la mesita que tenía a lado de su cama.

En el caso de Paula, contó que, sin importar a donde vaya, siempre instala un altar dedicado a la memoria de su madre, donde pone algunos objetos con mucho significado que le recuerdan a ella.

"Siempre la tengo muy presente, ahí en mi cuarto tengo su altarcito, con sus pulseras, un angelito de barro, tengo mi propio lugarcito", reveló.

También destacó que usa una perlas que su madre le heredó: "Estas perlitas me las dejó mi mamá, están superlindas, me encanta usarlas porque, de alguna manera, me hace sentir fuerte, como que me abraza".

José Emilio, nostálgico, contó que -lamentablemente- no tiene recuerdos de ella, pues era sólo un recién nacido cuando ella partió.

"Me encantaría que siguiera viva, siento que las cosas serían muy diferentes, siento que seríamos muy felices juntos, me gustaría tener recuerdos de ella, me gustaría saber cómo es su voz, la extraño muchísimo, fue una pérdida muy dolorosa para mí", indicó.

Por su parte, María compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella y su madre.