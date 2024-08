8 recursos útiles que te ayudarán a terminar la tesis

Hacer una tesis es la culminación de un estudio de grado o posgrado. Es aquí en donde el estudiante demuestra no sólo lo aprendido, sino su habilidad para generar nuevo conocimiento y de aplicar de buena manera la metodología de la investigación. Sin embargo, llevarla a buen término no siempre es sencillo, y una ayuda no está demás para salir bien de este reto.

1. Libros

Allá afuera hay una oferta de libros que ayudan a conocer las bases para realizar una investigación científica, para cada una de las distintas ramas del conocimiento. Desde el clásico Cómo se hace una tesis, de Umberto Eco, hasta propuestas más nuevas y ligeras tal cual es Cómo organizar un trabajo de investigación, de Eduardo Almeida y Bernardo Martínez, hay volúmenes que pueden despejar muchas dudas.

2. Gestor de referencias

Una de las labores que a no pocos resulta tediosas al momento de hacer una investigación es colocar, de manera adecuada, las referencias a todas las citas o información crucial. En internet hay manuales que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México u otras instituciones de igual prestigio, a fin de que se sigan los pasos. Sin embargo, también se puede automatizar este paso con programas como Endnote, que permite solo vaciar la información de la referencia y, dependiendo del formato, acomodarlo tal cual es requerido.

3. Repositorios

No se puede hacer una tesis sólo con los libros que se tienen a la mano. Para eso hay repositorios, lugares en los que se almacenan investigaciones. Hay de varias instituciones, como la UNAM, pero también existen sitios como Teseo, que reúnen las de varias instituciones y centro de investigación.

4. Cursos

La UNAM y otras instituciones tienen cursos para dar una revisión más rápida e intensiva al proceso de crear una investigación. Por ejemplo, su curso “Cómo hace una tesis” está diseñado para que la persona que lo haga pueda elaborar, desde cero, su propia investigación de licenciatura en un periodo que ronda los seis meses.

5. Google Académico

El buscador más usado en el mundo también tiene un apartado especializado para las personas que se encuentran haciendo una tesis o quieren mantener actualizado su conocimiento científico. Este buscador permite encontrar los artículos académicos y tesis de muchas partes del mundo, dando así la posibilidad de acceder a repositorios, revistas, editoriales o bibliotecas, a fin de que se convierta en una opción más para enriquecer la bibliografía de un proyecto.

6. Almacenaje de textos

Para seguir descubriendo, hay aplicaciones como Mendeley o Instapaper, que permiten guardar los artículos que se encuentran en internet para poder consultarlos después, sin necesidad de que haya internet.

Instapaper tiene el añadido de que permite hacer cambios en las fuentes, en el interlineado, a fin de hacer más amigable su lectura. Mendeley permite hacer anotaciones en los archivos PDF, a fin de destacar lo que más necesitamos de ese recurso.

7. Organizador

Hacer una tesis es un trabajo complejo por la cantidad de pasos que requiere. Así, una aplicación como Wunderlist permite establecer metas a corto y mediano plazo, con anotaciones, que recuerda qué es lo que se deben hacer en determinadas fechas. Poco a poco se irá armando el trabajo que permitirá culminar con los estudios profesionales.

8. Escáner

Sucede que en ocasiones se encuentra un texto físico que no es posible llevarse. Aplicaciones como CamScanner permite hacer una imagen a partir de ese ese texto, con los beneficios que implica que no sea una fotografía, como hacer recortes, anotaciones o poder pasarlo con mayor facilidad a procesadores de textos.