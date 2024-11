500 edificios vacíos en el Centro Histórico de Torreón podrían utilizarse: Cámara de la Propiedad Urbana

Se tienen ubicados 500 edificios vacíos en el Centro Histórico de Torreón, que podrían convertirse en restaurantes, oficinas, incluso casas-habitación, departamentos, pero debido a las altas rentas que se pretenden cobrar, se mantienen solos, una situación que se ha incrementado este año.

Rodolfo Silva Esparza, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, dijo que estos inmuebles en mención significan cerca del 40 por ciento de los inmuebles que hay en este sector.

Refirió que se ha identificado algunos con poco tiempo de quedarse vacíos y otros que ya acumulan varios años en esta condición, pero consideró alarmante que, lejos de que esta cifra vaya a la baja, se incremente, situación que atribuyó a los altos importes en las rentas, así como la percepción en la ciudadanía de que el Centro es inseguro.

"Los que recurrentemente circulamos en el Centro nos percatamos de la seguridad, sin embargo, la percepción de la ciudadanía, en general, no es esa, tal vez porque no se acercan o quizá les ha tocado una mala experiencia. Los que estamos más cerca y que circulamos o que habitamos en el Centro nos damos cuenta que sí es un buen espacio para vivir, para operar algún negocio, pero creo que la percepción de la mayoría no es así".