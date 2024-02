50 años. Amplía tus oportunidades laborales y de carrera

La mediana edad es a menudo cuando los sueños profesionales se hacen realidad. Con frecuencia es el período de mayores ingresos de un trabajador, un momento en el que todo ese arduo trabajo ha dado sus frutos. Pero también puede ser el momento en el que la discriminación por edad empieza a asomarse. Una encuesta en línea realizada a finales del 2020 encontró que el 61% de los encuestados (personas de 40 a 65 años) piensan que el prejuicio por la edad podría contribuir a que pierdan sus trabajos este año.

Pero hay algunas cosas que puedes hacer para mantenerte vigente en el mercado y acelerar tu carrera a medida que te acercas a la preparación de tu jubilación.

Adopta una mentalidad de consultor. Piensa en tu trabajo desde el punto de vista de un consultor que aporta valor a un cliente, en lugar de ser un empleado que trabaja bajo la dirección de un supervisor. Esto es difícil de lograr para las personas que han estado empleadas durante la mayor parte de sus carreras. Aunque, si bien hacer ese giro a una mentalidad de consultor puede ser complicado al principio, los trabajadores en la mitad de su carrera tienen años de experiencia y conocimientos en los que pueden confiar. Al agregar valor constantemente, puedes convertirte en un activo más valioso.

Nunca dejes de mejorar tus habilidades. Las nuevas tecnologías, la automatización y otras innovaciones están cambiando los trabajos a un ritmo rápido. El Foro Económico Mundial estima que la automatización cambiará la mitad de los puestos de trabajo durante la próxima década. Y es fundamental que los empleados se mantengan al día con las nuevas tecnologías y prácticas para permanecer atractivos para el mercado. Es importante ser proactivo, actuar con anticipación, no solo para asegurarse de estar al día, sino también para investigar cuáles son algunas de las tendencias futuras y estar a la vanguardia.

Dale un cambio de imagen a tu perfil en las redes. Hay gente que le tiene aversión a las redes sociales, y eso hay que superarlo. Hay redes que son una herramienta principal para los tomadores de decisiones profesionales. Puedes establecer nuevas conexiones, encontrar antiguos colegas y compañeros de clase, y facilitar el que las personas te ayuden a encontrar ofertas de empleo y conexiones.

Concéntrate en tu red de contactos. A medida que aumentan las responsabilidades laborales y el tiempo es más escaso, es posible que te olvides de ampliar tu red de contactos. Dedica algo de tiempo cada semana para comunicarte con contactos y reconectarte con antiguos colegas. Una red de contactos sólida puede ayudarte a tener un mejor desempeño en tu rol actual y también garantizar que tengas acceso a información y recursos actualizados sobre tu industria cuando los necesites.

Hay un mercado laboral oculto. Aunque no hay cifras concretas cuando se trata de todos los trabajos que nunca se publican o anuncian públicamente, hay un número considerable, cuando la gente te conoce y conoce tu trabajo, es menos probable que te juzguen por tu edad, esto es importante porque cuando estás más avanzado en tu carrera, puede ser más difícil encontrar el puesto adecuado en una lista de empleos. La única forma de encontrar el puesto que realmente te conviene es en el mercado laboral oculto a través de referencias, conexiones y redes de contacto personales.

Mejora tu perfil. Otra forma de mostrar tu experiencia y valor es posicionarte como un líder intelectual. Si tienes conocimientos sobre los desafíos clave en tu industria o conocimientos sobre lo que depara el futuro del sector, concéntrate en esos temas para mostrar tu valioso conocimiento. Crear contenido en las redes, escribe una publicación como invitado o un artículo para una publicación de la industria, únete o lidera comités de asociaciones profesionales, habla en eventos y conferencias, inicia tu propio blog. Al darte a conocer más y compartir tus ideas, te conviertes en un candidato más atractivo para los empleadores que buscan ese nivel de conocimiento.

Echa un vistazo a las nuevas empresas. Si decides cambiar de empresa, primero debes prepararte. Busca una empresa que realmente valore la diversidad en todas sus formas, incluida la edad. Investiga si hay personas mayores en los diferentes niveles de la empresa que te interesa. Si bien puede ser difícil obtener respuestas firmes cuando preguntas en tus redes de contacto sobre la cultura de la empresa y datos demográficos de edad, aun así, inténtalo. Pregunta si promueven desde adentro y, especialmente desde el punto de vista de una mujer, si hay mujeres en puestos de liderazgo.

Empieza un negocio o actividad que te genere ingresos. Tienes experiencia en tu campo o tal vez quieras probar suerte en algo nuevo. Iniciar tu propia empresa puede beneficiarte de varias maneras, te permite diversificar tus ingresos. Siempre que la empresa no infrinja ningún contrato de trabajo que tengas, es una oportunidad para construir algo para el futuro. Tener una pequeña empresa también es una buena manera de asegurarte de que nunca estés desempleado. Si experimentas la pérdida de un empleo, puedes realizar trabajos de consultoría u otros trabajos a través de tu propia empresa.Enfócate en la jubilación. Si te cambias a un nuevo empleador, es buena idea asegurarte de que la empresa tenga un buen plan de jubilación, un seguro médico y otros beneficios importantes. Sugerencia: no hagas estas preguntas en una entrevista de trabajo. Guárdalas para la etapa de negociación si te ofrecen el puesto.

No te detengas. Si experimentas la pérdida de un trabajo o tienes que hacer grandes cambios de carrera que quizás no quieras hacer, tomate un respiro y date cuenta de lo que vales. Tienes un valor intrínseco que no está ligado a tu trabajo, tienes opciones para seguir construyendo una carrera que te gusta; no te preocupes por que otros te juzguen. La pérdida del trabajo cuando tenía 50 años fue el catalizador para iniciar una nueva carrera en mi caso.

Realmente vale la pena estar en contacto con la gente y compartir tus historias, incluso si no pierdes tu trabajo, pero si estás contemplando dar un giro, habla del tema. La gente quiere ayudarte, pero no pueden ayudarte si no saben cuáles son tus planes. ¡¡Inicia bien tus siguientes cincuenta años!!

