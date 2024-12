5 consejos para una desintoxicación financiera antes del Año Nuevo ¡Inicia con el pie derecho!

Para muchos, el Año Nuevo brinda nuevas oportunidades para dejar atrás malos hábitos e implementar nuevos objetivos. Si no sabes por dónde comenzar, un detox financiero es un excelente propósito, puesto que no sólo contribuye en gran medida al bienestar financiero, sino también a tu salud.

Si estás envuelto en deudas abrumadoras, no posees un ahorro ni fondos de emergencia o vives al límite con tus ingresos, es momento de realizar una desintoxicación de tus finanzas. Para ello, la usuaria de TikTok barbara_llontop, creadora de contenido de marketing, finanzas y emprendimiento, enlistó cinco consejos que te ayudarán a comenzar el 2025 con el pie derecho.

1. Revisa las suscripciones

Para evitar los gastos hormiga que se convierten en fugas de dinero importantes comienza por revisar tu estado de cuenta de los últimos dos meses para identificar aquellas suscripciones olvidadas pero que aún se mantienen vigentes. Prioriza y "quédate con aquellas que realmente utilices".

2. Negocia los servicios

En caso de que se cuente con un un plan de telefonía postpago, internet fijo o algún tipo de paquete, la creadora sugiere ponerse en contacto con las empresas emisoras de dichos servicios para solicitar información sobre promociones que pueden ayudar a aligerar el pago. Así también, es posible negociar con otras marcas para obtener mejores ofertas.

3. Organiza tus deudas

Establece tu presupuesto y haz un listado de las deudas que debes pagar. Priorízalas y programa el monto de los pagos para saldarlas. De ser necesario, recorta gastos para que no vivas al límite. Las deudas vencidas pueden negociarse, además, suelen recibir mayor interés de descuento en las últimas fechas del año.

4. Plantilla de finanzas

Darle pies y cabeza a las finanzas ayuda a un mejor manejo del dinero. En ocasiones, al no contar con un panorama visual, no se es consciente de la situación económica, lo que a menudo lleva a tomar malas decisiones financieras y, por ende, a una mala salud en el ámbito del dinero. La creadora pone a disposición una plantilla de Excel que puede facilitar el manejo de las finanzas.

5. Revisa tus gastos

Es necesario analizar los gastos diarios y reevaluar su importancia. El café diario de la mañana, la cajetilla de cigarros o las comidas fuera de casa, por ejemplo, pueden ser importantes fugas de dinero a la larga, por lo que reducir su consumo evita el despilfarro.

Para ayudar a dimensionar la fuga de dinero supongamos que una persona consume café cinco días a la semana y un promedio de tres cajetillas en el mismo periodo, esto significa que podría gastar alrededor de 2 mil 200 pesos mensuales, es decir, el 30.17 por ciento del salario promedio de profesionistas y técnicos (7 mil 920 pesos), según Data México.

A pesar de no ser un trabajo sencillo, en especial si no se ha intentado anteriormente, los beneficios que se obtendrán a largo plazo superan por mucho el esfuerzo inicial. Sé paciente y no desistas. Este fin de año toma el control de tus finanzas y reestablece tus hábitos, con ello se incrementará tu seguridad financiera, y la consciencia de los hábitos de gasto ¡Mucho éxito y feliz año!