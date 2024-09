5 consejos para ahorrar y comprarte un carro en apenas un año

Ya sea la primera vez que se desea comprar un auto, o para reemplazar otro, el adquirir un carro es un gasto que requiere de planificación y ahorro, por lo que estos son cinco consejos para fomentar el hábito del ahorro para tener un auto nuevo.

¿Cómo ahorrar?

Comparar un auto requiere de una gran inversión, ya sea nuevo o de segunda mano requiere juntar una larga suma de dinero, que comúnmente deberás ahorrar con algún tiempo de anticipación, por lo que estos son cinco consejos para fomentar el hábito del ahorro para tener un auto nuevo.

¿Lo quieres o lo necesitas?

Aunque pudiera parecer casi lo mismo, es distinto querer a necesitar un auto. Puedes querer el más reciente modelo de una marca de lujo, pero tal vez lo que necesites para tu trabajo sea un pequeño auto que no gaste mucha gasolina.

Evalúa tus necesidades para que puedas tener en mente el modelo de auto que va de acuerdo a tus necesidades, para que con base en él puedas establecer tu presupuesto.

Haz un presupuesto

Tener una meta y idea clara de tu capacidad de ahorro te ayudará a tener en claro el objetivo de tu compra. Además podrás determinar la cantidad de dinero que puedes ahorrar y por cuánto tiempo.

Recorta gastos

Ahorrar significa cambiar tus hábitos financieros, como identificar y eliminar todos esos gastos extra que no traen ningún beneficio, deja de pagar la suscripción de todos los servicios de streaming que no ves o dejar de comprar cosas que no necesitas.

Ingresos extra

En el momento de ahorrar para comprar un auto, cualquier ingreso extra que puedas sumar a la cuenta es valioso. De acuerdo con tu profesión o tus habilidades busca trabajos freelance, ventas de diversos productos o hasta si tienes la posibilidad de alquilar un cuarto o alguna propiedad aprovechala.

Compara precios

Antes de comprar de forma definitiva un auto, asegúrate de haber comprado los distintos precios para el mismo modelos en diversos lugares, de tal forma de que confirmes de una forma clara el dinero que deberás ahorrar.

Se recomienda que el plazo adecuado para ahorrar lo suficiente para comprarte un auto no exceda los 18 meses, pues un periodo de tiempo más prolongado podría hacer que pierdas el interés en la compra, o bien, podría presentarse una emergencia que requiera de tu ahorro.