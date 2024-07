2NE1 anuncian su regreso a los escenarios para este 2024

YG Entertainment anuncia que la girl band haría una gira mundial este 2024 para celebrar 15 años de su debut, los fanáticos de esta banda mostraron su alegría en las redes sociales, pues habían estado ausente por mucho tiempo.

Para sorpresa de sus leales seguidores, 2NE1 han anunciado su regreso luego de haberse separado hace 8 años. CL, Bom, Minzy y Dara están listas para una gira por todo el mundo que promete mucho al tratarse de una de las bandas más icónicas del kpop.

Gracias a su estilo distintivo y canciones pegajosas, lograron ganar numerosos premios y se consolidaron como uno de los grupos más destacados de la segunda generación del K-pop, al lado de otros como BIGBANG, Super Junior, Wonder Girls y Girls’ Generation.

¿Cuándo será el regreso de 2NE1?

El 21 de julio, las redes sociales de YG Entertainment confirmaron el regreso de 2NE1. Después de una ausencia de ocho años, el grupo está de vuelta y se prepara para lanzar nueva música próximamente.

La gira mundial comenzará a finales de este año y concluirá con una colección de los icónicos videos musicales de las artistas de 'I AM THE BEST'. Además, se revelarán las próximas actividades de otros grupos de la compañía.

Por ahora, se han confirmado conciertos en Osaka a finales de noviembre y en Tokio a principios de diciembre, ambos en Japón. Para 2025, se esperan más conciertos del grupo icónico, aunque las ciudades o países aún no han sido anunciados.

El 2025 parece un buen año para las kpopers, pues BTS tiene agendado su regreso tras su servicio militar para ese año.

La separación de 2NE1

2NE1 se disolvió en noviembre de 2016 después de lanzar 'Goodbye' como su última canción como grupo en 2017. La última vez que actuaron juntas fue en una sorpresiva aparición en el festival de música Coachella 2022 en Indio, California.