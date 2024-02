14 mil familias en Durango capital carecen de servicios básicos

Son 14 mil familias en el municipio de Durango, que no cuentan con servicios básicos en sus viviendas y unas 12 mil viven en carencia y hacinamiento.

Aunque se requiere apoyar a las familias, por ejemplo con sustitución de letrinas y cuartos adicionales, solo se les puede apoyar a quienes tienen la certeza jurídica de su propiedad.

Jesús González Smith, director del Instituto Municipal de la Vivienda, comentó que son cuartos adicionales lo que más se solicita por la ciudadanía.

“Hay familias que solicitan cuartos adicionales, pero no tienen espacio para construir, no cumplen con la necesidad o no pueden comprobar ser propietarios”.

Dijo que se van a apoyar entre 40 y 50 cuartos adicionales en este año y dependiendo del análisis, puede que sean hasta dos cuartos por vivienda, siempre y cuando cumplan con los lineamientos.

ACCIONES

Para este 2024, son 20 millones lo que se va a destinar para mejoramiento de vivienda, por lo que se realizarán al menos mil 700 acciones, entre las que se encuentran cuartos adicionales, baños, estufas ecológicas, calentadores solares, impermeabilización y losas de techos.

En lo referente a sustitución de letrinas, a las familias se les apoya con poner vitropiso, puerta, tinaco y un calentador solar, algo que se solicita mucho principalmente en zonas de la periferia.

Ya que se encuentra autorizado el programa de obra pública, será en el mes de marzo que se publiquen las reglas de operación.