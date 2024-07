14 años de la desaparición de Sergio Abel Mireles, policía municipal

Como un joven de corazón noble, disciplinado y buen amigo, es como María Guadalupe Espino recuerda a su hijo Sergio Abel Mireles, quien desde hace 14 años se encuentra desaparecido.

Era policía en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en donde había cumplido escasos cuatro meses de laborar. Hoy no se sabe nada su paradero.

La última vez que lo vio, fue cuando salió de casa rumbo a su trabajo. Días después, solo por mensaje le informó a su mamá que había sido arrestado por haber llegado tarde. Fue lo último que supo de él. Nadie le dio información sobre lo que había pasado.

“Todos me dieron la espalda”, dijo, pues sus compañeros renunciaron a su trabajo y nadie le proporcionó algún dato que pudiera servir para saber qué había pasado.

Fue el 25 de junio de 2010, que María Guadalupe presentó una denuncia por su desaparición. Las autoridades de Seguridad Pública solo la apoyaron en presentarla.

“Acordarme duele y da impotencia” dijo con tristeza, al compartir que la idea de poder reencontrarse algún día con su hijo, es lo que le da las ganas de seguir.

“Yo todos los días me levanto con la esperanza de que voy a saber de él”.

"Mi corazón no resiste la idea de que mi hijo está muerto, sé que es posible, porque son 14 años, y yo no sé qué haya vivido él y cómo hayan pasado las cosas, pero eso me levanta todos los días, pensar que mi hijo algún día va a estar conmigo", compartió.

Durante días, ella junto a su hija recorrieron las calles de Torreón, Gómez y Lerdo, así como hospitales, y demás lugares donde podría estar, sin éxito.

A cada lugar a donde iba pegaba la fotografía de su hijo para ver si alguien lo podría ubicar o bien, si en algún momento ingresaba en el caso de los hospitales.

Pero un día, un directivo de la corporación le pidió que los retirara, de lo contrario su hijo podría pagar las consecuencias por parte de quienes lo tenían retenido. Lo hizo aunque dejó algunas fotos en las recepciones con la esperanza de obtener información, la cual nunca llegó.

A 14 años de su ausencia, María Guadalupe dijo: “Yo le digo a mi hijo que yo lo espero aquí, y si mi padre Dios decide que ya no esté en este plano, lo abrazo allá, pero que lo voy a volver a ver, de cualquier manera, porque no somos dueñas de las decisiones de Dios, yo lo voy a volver a ver”, comentó convencida.

Hoy María Guadalupe forma parte del colectivo que congrega a madres y esposas de Policías Municipales Desaparecidos, quienes mantienen la esperanza de saber algún día qué sucedió con ellos.

Aunque reconoció que se detendría en el momento en que su familia estuviera en riesgo.

“Les digo (a sus hijos), en riesgo no los voy a poner, yo sigo hasta donde pueda y hasta donde deba, porque tengo hijos”.

También comentó que, como cada año, seguirá pidiendo por su hijo.