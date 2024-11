10 canciones para celebrar el Día de Muertos: la muerte, el dolor y la pérdida.

El Día de Muertos ya está aquí, y con ello las almas de nuestros difuntos que vienen a visitarnos. Para honrarlos el altar, las calaveritas, la comida, la bebida y las cosas que les gustaban, pero otro elemento importante que no se puede perder dentro de esta celebración es la música.

Porque la música también le rinde tributo a nuestros muertos, son diversos los artistas que han prestado su voz para interpretar temas que nos recuerdan a los que han trascendido.

La tradición musical mexicana para el día de muertos es tan rica que por eso hoy queremos ir más allá de la tradicional Llorona de Chavela Vargas, y enlistamos diez canciones que se apropian de la muerte, el dolor y la pérdida.

Calavera

De reciente estreno, Calavera de Carlos Rivera hace referencia a la muerte, y esta figura con la que se le asocia en una conversación que describe el momento de partir, en la que se niega a irse, y le canta “Miedo, no quiero irme contigo, o puede ser mi destino, deja que me quede aquí. No, no creo que sea mi momento, déjame un poco de tiempo para volver a vivir”.

Viene la muerte echando rasero

En cambio, con un ritmo mucho más alegre viene Lila Downs a recordarnos que la muerte no tiene distinciones, y que en algún momento todos vamos a partir; el rico, el jornalero, el viejo y el joven, a la muerte “no se le escapa ni un pasajero. No se escapa ni el rezandero, y ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón. Todos tendremos que ir al panteón”.

Fantasmas

De este cantautor mexicano que visitó Torreón en Mayo, aprendimos que es normal ver fantasmas que penan en lugares que eran especiales para las personas que amamos y han muerto, ¿o es que “en esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos, son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí”?

Mátenme porque me muero

Esta canción que da nombre al álbum de 1988 de Caifanes, habla de una persona que padece una enfermedad incurable, y la forma en que se despide de quien ama, pidiendo que lo entierren con una foto de esa persona para no sentirse solo e “imaginar que estoy contigo y sentirme un poquito vivo” al grito de “mátenme porque me muero, mátenme porque no puedo”.

Moños negros

Imanol y Poncho Quezada, los Dos Carnales de San Pedro, Coahuila, se despidieron de su abuelo don Chencho en julio de este año, pero desde 2019 van reflexionando acerca de por qué esperar hasta después de la muerte para vivir, “hasta que te vas te dicen querer con amor sincero… Cuando uno está aquí ni los "buenos días" muchos recibieron”.

La despedida

Ana Gabriel con su característica voz, cuestiona a quienes minimizan el dolor de una despedida, por lo que ella responde que quien así lo dice es porque no lo ha vivido, pues no se puede despedir a alguien sin sentir dolor, y se pregunta, “¿cuál de los dos amantes sufre más pena, el que se va o el que se queda?“.

La muerte del palomo

Esta canción de “El Divo de Juárez” habla de la muerte, y el dolor de quien se queda con la ausencia de una persona amada, destaca especialmente el factor de la soledad, la depresión y los pocos deseos de vivir tras una pérdida tan grande cuando dice que “morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad”.

Muerte

La cantautora Natalia Lafourcade no podía faltar en este listado de música que enaltece el folclor mexicano. En Muerte, de su álbum De Todas las Flores, Lafourcade medita sobre la vida después de una experiencia cercana a la muerte y cómo es que “le doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir”.

Paloma Negra

Aunque esta canción se asocia comúnmente a una infidelidad, o es recordada por ser uno de los últimos temas que interpretó Jenni Rivera antes de morir, esta canción que hiciera famosa Lola Beltrán también se relaciona con la pena de perder a alguien y cómo “hay momentos en que quisiera mejor rajarme”.

Un alma en pena

Esta canción de Mon Laferte es una fuerte crítica social a la situación de violencia y desaparición forzada que se vive en México, al relatar lo que observa en el país que la ha adoptado y mezclándolo con lo que podría ser el día a día de una madre buscadora que “en la cama y se me pasa el tiempo, sólo recordando como un alma en pena sigo esperando”.

En inglés también

Cantarle a la muerte, no es un tributo único relacionado al Día de Muertos, es por eso que en otros artistas alrededor del punto ha sumado su colaboración;