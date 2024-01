' estamos más unidas que nunca'

estamos

Este jueves, la Comarca Lagunera recibió a dos actrices que son unas "hijas de su madre" en su trabajo y pronto lo demostrarán una vez más.

Lourdes Munguía y Gina Varela visitaron la región y por supuesto acudieron a El Siglo de Torreón para hablar de la obra Hijas de su madre, que se presentará el 19 de enero en el Teatro Nazas, además de que comieron unas suculentas gorditas Majaderas de la avenida Abasolo.

Tras disfrutar de algunos sitios de Torreón, las actrices llegaron a esta casa editora, se instalaron en el foro de Siglo TV y de inmediato mostraron sus buenas vibras.

"Es un privilegio estar en El Siglo de Torreón. Estamos felices, contentas, en Torreón siempre nos reciben con buena alegría y mucha buena onda", dijo Varela.

Lourdes, experimentada actriz de cine, teatro y TV, mencionó que se encuentran listas para ofrecerles a los laguneros, Hijas de su madre.

"Me emociona ver que la gente nos está apoyando demasiado. Se está haciendo mucho eco de esta visita que haremos con esta historia el 19 de enero. Esperamos que nos acompañen, se divertirán bastante".

Hace unos años, Hijas de su madre estuvo en la región lagunera. Las funciones lograron "sold out". Varela aseguró que la historia ha cambiado, por lo que quienes ya la vieron, podrán hacerlo de nuevo.

"La gente que ya vio la obra se va a sorprender porque llevamos a cabo ajustes a la trama. Los personajes son distintos. Nuestro director nos dijo, 'olvídense de lo que hicieron en Hijas de su madre la vez pasada'. El elenco está de maravilla...Patricia Reyes Spíndola, Nora Velázquez, Aylín Mujica, Ariadne Pellicer, Lourdes Munguía y una servidora".

Lourdes dio un pequeño adelanto de lo que trata esta puesta en escena que ha sido todo un éxito.

"Hay un conflicto muy fuerte en la historia. Se comete algo muy malo. Yo soy una abogada que tendrá que hacer todo para salvar a estas 'hijas de su madre'".

En ese sentido, Gina dio a conocer los de detalles de su personaje.

"Mi papel se llama 'Zenayda', es una 'buchona' divertida y entrona. Es un personaje que gozo y disfruto porque cada función es diferente".

Hay un dicho conocido como "Mujeres juntas, ni difuntas", el cual para, Varela, ya no tiene cabida en estos tiempos.

"Eso ya quedó en el pasado. Es una falsa idea que tiene la gente. Hoy por hoy las mujeres estamos más unidas que nunca. Existe una gran unión por todos los acontecimientos que ocurren a nivel mundial y hemos hecho un movimiento grandísimo, y no es un tema de feminismo, sino de hermandad y compañerismo".

Recordó Munguía que esta nueva temporada se la dedican a la fallecida Susana Dosamantes, quien era la protagonista.

"La añoramos mucho. Vivimos bastantes anécdotas con Susana durante el año y medio que estuvimos de gira. Ella era muy amorosa y protectora. Siempre hablaba cosas positivas y hacemos esta obra también con el deseo de recordarla".

Por otro lado, Gina comentó que ha dedicado gran parte de su vida a los escenarios teatrales.

"El teatro es mi casa. La primera vez que me subí a un foro fue en El Tenorio Cómico y apenas tenía unos meses de vida. Toda la vida he estado en esto, tanto en producción como en teatro. Crecí jugando entre camerinos y aprendiendo de grandes actores".

Lourdes admitió que aunque ha hecho de todo, su fuerte siempre ha sido realizar telenovelas.

"He sido afortunada de estar en demasiadas novelas que además se siguen repitiendo y continúan viajando por el mundo y eso me da la frescura de que la gente me ve. Tengo la oportunidad de hacer teatro y de estar siempre vigente".

La actriz comentó que ella ha tratado siempre de llevar una carrera limpia y alejada de las polémicas.

"No me gustan los problemas, los escándalos ni los chismes. Nunca le doy cuerda a esos asuntos. No me gusta la mala energía que provoca estar metida en un problema porque eso te acaba", externó Munguía.

Por último, Gina Varela mencionó que México ya se encuentra listo para tener una presidenta.

"Nuestro país está listo para una presidenta; bueno, yo creo que todo el mundo porque eso no tiene que ver con el género, sino con la preparación, seas hombre o mujer. Tenemos candidatas, hay un candidato, pero lo fuerte son las mujeres y ahí quedará la contienda".

Vayron Infante