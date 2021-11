Autoridades educativas y de salud en La Laguna se deslindan de cifras de contagios escolares

En todo el estado de Coahuila suman 238 casos positivos de COVID-19 entre estudiantes y docentes de 164 escuelas de nivel inicial a superior, según el reporte estatal del pasado martes. Sin embargo, se desconoce cuántos de ellos pertenecen a La Laguna, pues autoridades educativas y de salud regionales se "echaron la bolita" al cuestionarlos sobre la estadística.

En la Jurisdicción Sanitaria VI, su titular, Juan Pérez Ortega, mencionó que quien tiene el informe es la Secretaría de Educación. "No sé ahorita qué información les hayan dado. Yo creo que es información de Educación", dijo.

"¿Ustedes no pueden proporcionarla?", se le preguntó. "Pues igual serían los más indicados ellos", contestó.

"¿Pero no tienen datos ustedes?", se le insistió. "Sí, hay datos aquí en la Jurisdicción, pero, te digo, los datos yo preferiría que se los diera el sector educativo", replicó.

TAMBIÉN LEE: Por desinformación y contagios de COVID-19, padres de familia cierran primaria en Torreón

Por su parte, Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, detalló que dentro del protocolo se estableció que es la Secretaría de Salud la indicada de proporcionar la información, "porque es a ellos a quienes les llegan inmediatamente los casos de COVID; es a través del Call Center y es la Jurisdicción Sanitaria quien tiene todos estos casos, o bien, también la Secretaría de Comunicación del Gobierno del Estado, con la finalidad de no desinformar. Si yo te digo a ti que solamente tenemos, no sé, 13 casos, pero yo estoy hablando de educación básica solamente, y estamos hablando de los maestros de todos los niveles de educación. Es importante también que entendamos que si alguien da un número y la Secretaría de Salud da otro, se puede prestar a que se desconfíe, por eso manejamos una sola línea de información, no por otra cosa".

Dentro de la Vigilancia Epidemiológica de COVID-19 en Escuelas de Coahuila, el Gobierno del Estado informó que el 97 % de los casos positivos en las primarias se han identificado al exterior de las mismas. En educación inicial el 100 % de los contagios se ha confirmado fuera de la escuela; en secundaria es un 91 % al exterior; en media superior, un 92 %; y en superior, un 100 %. Los 238 casos positivos se identificaron de agosto a noviembre y esto es en lo que corresponde al ciclo escolar 2021-2022.