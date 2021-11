Suspenden labores 400 escuelas en Durango por paro

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) Sección 44 cumplió su amenaza de suspender labores en los planteles educativos estatales ante el adeudo del Gobierno de Durango, el cual, aseguran, asciende a los 500 millones de pesos. Cerca de 400 planteles estatales suspendieron labores.

El secretario de Innovación Tecnológica de la Sección 44, Lucio Álvarez Chacón, informó que la suspensión se da para exigir el pago por parte de la autoridad y únicamente se mantendrá este miércoles. Este jueves y viernes las actividades deberán desarrollarse con normalidad.

Sin embargo, advirtió que las medidas podrían endurecerse si la autoridad no atiende sus exigencias. Será hasta el martes que el comité ejecutivo de la sección analice nuevas medidas en las que no se descarta el ampliar el paro por tiempo indefinido.

Álvarez Chacón explicó que la molestia deriva del incumplimiento a la minuta que se firmó el pasado 22 de diciembre del 2020 en la que aparecen las firmas del secretario de Finanzas y Administración del Estado, Jesús Arturo Díaz Medina; del secretario de Educación, Rubén Calderón; y del secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos; y por la parte sindical, el secretario general de la sección 44 del SNTE, Lorenzo Salazar Lozano; y Mario Rodríguez Aguirre, representante de la dirigencia nacional.

"Se establece un compromiso de pago de ponerse al corriente con los pagos el 31 de marzo de 2021, es decir, vamos ya casi a un año y no se ha cumplido con los pagos correspondientes. Hemos sido muy pacientes con el Gobierno del Estado, hemos entendido a veces las situaciones difíciles que se viven en el estado pero ya un año se nos hace una burla para los agremiados a la sección 44", dijo Álvarez.

La inconformidad de los trabajadores es mayor debido a que han sido sujetos de cobros como de seguros de vida, de créditos, sin embargo, no han sido reportados por la autoridad ante las empresas correspondientes.

"Ahí tenemos un adeudo importante, también en el Fondo de Pensión, pero además hay una situación que está perjudicando altamente a los compañeros y es un perjuicio generalizado para todos los agremiados, es lo que hemos llamado los terceros no institucionales, que son empresas financieras que tienen contratos de créditos con nuestros compañeros y que se hacen los descuentos en los talones de pago aparecen los descuentos pero el Gobierno del Estado no está pagando a las empresas. Esto es muy grave porque deja en estado de indefensión a los compañeros, sobre todo lo relativo en seguros de vida, hay compañías que tienen contratados seguros de vida con distintas empresas, con distintas financieras y nosotros no tenemos la seguridad de que estemos siendo protegidos pues por la falta del depósito ha cancelado", detalló.

Ante tal situación, los trabajadores de la educación pidieron comprensión y paciencia a los padres de familia de los niños y jóvenes afectados por la suspensión de labores.

RECORTES AFECTAN ESTADO

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibáñez, dijo que tras la serie de recortes que ha sufrido el Estado por parte de la Federación, la situación ha sido complicada.

"Entendemos que es un tema muy complejo pero los maestros también deben tener presente de que se está haciendo un esfuerzo extraordinario por parte del Gobierno del Estado por obtener esos recursos que no es una cantidad menor pero que entre todos nos ayudemos para poder encontrar la solución y ojalá la Federación tenga a bien considerar esta situación".