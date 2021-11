Oposición en Cabildo de Torreón recrimina a diputado Rodolfo Walss

La líder de la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón, Dulce Pereda, se lanzó contra el diputado local por el PAN, Rodolfo Walss, quien advirtió que solicitará la inhabilitación de cargos públicos de los ediles de oposición por no haber votado en Cabildo el avance de gestión financiera del tercer trimestre de este 2021.

La segunda síndica del Ayuntamiento se dijo extrañada de los señalamientos de Walss, toda vez que dentro del ámbito municipal existen otros pendientes como las observaciones que se han hecho a la gestión desde 2019 y ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

“Mira quien debe de rendir cuentas es la tesorera, nunca se presentó ante el pleno del Cabildo y con esas declaraciones el diputado Walss nos demuestra que el que no sabe es él, se hizo una sesión extraordinaria de Cabildo un día después y no entró ningún asunto que pudiera ser considerado urgente, así estuvimos tres días más para sesionar y nunca nos convocó el secretario del Ayuntamiento, entonces que no vengan a decirnos que nosotros somos los culpables, si quiere reclamarle a alguien pues que sea a la administración, al secretario del Ayuntamiento por falta de oficio político… Se está peleando con su propia cola, yo le digo al diputado que mejor vaya y busque otras personas para pelear”, revió Dulce Pereda.

El derecho de réplica fue otorgado por El Siglo de Torreón también al regidor de Morena, Ignacio Corona, quien recriminó a Walss por el hecho de ignorar las facultades de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y pedir sanciones políticas contra la oposición.

“El diputado está equivocado, ni el auditor, ni la auditoría misma pueden aplicar sanciones contra los miembros de un Cabildo, no están facultados y esto se puede verificar muy claramente en el Artículo 163 de la Constitución Política de Coahuila de Zaragoza, es un órgano de revisión financiera, no política… Yo le pediría que se ponga a estudiar y deje de decir ese tipo de cosas, no se nos puede sancionar de esa manera porque nosotros como ediles no manejamos recursos, en todo caso ahí está la Tesorería, ahí sí se podrían fincar responsabilidades”, señaló Corona.