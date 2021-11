Avil Lavigne está de regreso con su nuevo sencillo 'Bite Me'

Avril Lavigne ha lanzado hoy Bite Me, su primer música nueva desde 2019 y debut en el sello discográfico de Travis Barker, DTA Records.

La canción ya está disponible en todas partes y, para celebrar su llegada; la cantante, compositora, diseñadora y filántropa multiplatino nominada en ocho ocasiones al premio Grammy ofrecerá a los fanáticos la primera presentación televisiva nocturna de la canción en The Late Late Show With James Corden esta noche. Fundada por Barker, DTA Records opera como una empresa mundial con Elektra Music Group.

Dando la bienvenida a Avril a la familia de DTA Records, Barker dijo: “Avril y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, ¡pero creo que he sido fan de ella incluso más tiempo! Ella es una verdadero ruda y un ícono como intérprete, compositora y presencial. Habíamos entrado en el estudio a principios de este año y nos estábamos divirtiendo tanto que supe que quería pedirle que se uniera al equipo de DTA. Estoy tan emocionado de que ahora sea parte del sello. No puedo esperar a que todos experimenten la increíble música que está a punto de lanzar.”

Avril declaró al respecto, “Siempre he admirado a Travis y su trabajo. La primera vez que trabajamos juntos fue hace 15 años en mi álbum The Best Damn Thing y realmente disfruté viéndolo convertirse en el productor que es hoy. Pasamos mucho tiempo escribiendo canciones y trabajando juntos en este disco, y firmando con su sello discográfico, DTA se sintió como el hogar perfecto para mí y mi nueva música".