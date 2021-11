Paul Rudd es el 'hombre vivo más sexy de 2021' de acuerdo a People

El actor estadounidense Paul Rudd, fue nombrado el "hombre vivo más sexy" del 2021 según la revista People.

Fue a través de redes sociales de la revista que se dio el reconocimiento, en donde compartieron la portada del actor protagonista de "Ant-Man" , en la publicación se puede leer:

"En la historia de portada de esta semana, el actor reflexiona sobre su nueva corona, cómo fue contarle a su esposa de su nuevo título y cómo va a ser el hombre vivo más sexy de este año".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People Magazine (@people)

Además, en un detrás de escenas el actor habló sobre esta experiencia:

"Hola, Soy Paul Rudd. Y estás en el detrás de escena, en mi portada de la revista People como Hombre Vivo más Sexy?", dijo en tono de broma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People Magazine (@people)

Sobre como se enteró, dijo:

"Me enteré de esto en a través de un correo. Un correo que tuve que leer dos veces, porque era muy loco e inesperado. Y una vez que comprobé que era, lo primero que pensé es que 'Oh, prepárate para la indignación'. Cada una de las personas que conozco va darme mucho dolor. Como deberían. Yo lo haría. Me voy apropiar de esto, no voy a ser modesto. Aunque todos mis amigos me van a destruir. Mi esposa es la única a la que le he dicho."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People Magazine (@people)

El actor bromeo sobre que espera que lo inviten a cenas de gente sexy como Brad Pitt y George Clooney.

Paul de 52 años se ha desempeñado como actor, productor y escritor de cine. Entre sus trabajos más destacados están "Clueless", "The Perks of Being a Wallflower", "I Love You, Man" y "This is 40". A partir de 2015 forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel en donde interpreta a Scott Lang / Ant- Man, personaje que ha estado en las películas "Ant-Man", "Captain America: Civil War", "Ant-Man and the Wasp" y "Avengers: Endgame".