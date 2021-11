Estas son las nuevas fechas con las que Louis Tomlinson regresará a México en 2022

El exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, regresará a México para interpretar los temas que ha lanzado como solista, el artista regresa a los escenarios luego de que su visita a tierra azteca fue aplazada por la pandemia de COVID-19, finalmente los conciertos que estaban programados en 2020 se retomarán en 2022.

El intérprete de "Miss You" presentará su show en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 14,15 y 17 de junio, también se presentará el 12 de junio en Guadalajara, mientras que en Monterrey tiene otra fecha por confirmarse.

El cantante tendrá más de 48 fechas con su gira mundial, la cual se tiene planeado que inicie el 9 de marzo en Barcelona, España, además visitará ciudades como París, Berlín, Ámsterdam, Tokio y Rio de Janeiro.

Aviso Importante Los conciertos de Louis Tomlinson en México serán reprogramados: 14 y 15 de junio, Pepsi Center WTC, CDMX. 11 de junio, Auditorio Citibanamex, Monterrey. 12 de junio, Auditorio Telmex, Guadalajara. Los boletos previamente adquiridos siguen siendo válidos. pic.twitter.com/1LWVbf3co1 — Ocesa Total (@ocesa_total) November 10, 2021

Luego de que One Direction anunció un descanso indefinido, cada uno de sus integrantes tomó rumbos separados en la música, Tomlinson ha lanzado varios sencillos como solista con los que ha conseguido éxito como su colaboración con Bebe Rexha "Back To You" y junto a Steve Aoki en "Hold On".

En el año 2020 lanzó si primer disco solista "Walls" con el que toma un rumbo diferente al sonido de la boyband, jugando con los géneros indie rock y pop rock. El álbum desprendió los sencillos "Two of Us", "We Made It" y "Kill My Mind".