¿Se llevan mal? Karol Sevilla revela como es Niurka Marcos de suegra

La actriz mexicana vive uno de sus momentos más plenos, tras su despedida de la serie de Disney Channel "Soy Luna", la también cantante se enfocó en su carrera musical gozando de gran éxito con temas como "Pase Lo Que Pase", "Nadie Te Entiende" y "Tus Besos", sin embargo, a pesar de su éxito, se ha robado la atención la relación que tiene con el actor Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y del productor Juan Osorio.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, la exjueza de Pequeños Gigantes habló sobre como es la relación que mantiene con la madre de su novio, ya que la cubana se destaca por su fuerte personalidad. ¿Se llevan bien?

"Es un amor, es una genia, es una divina, siempre me da buenos concejos, obviamente tiene un carácter muy fuerte pero es una mujer con un corazón gigante y es una mujersaza", dijo.

Sobre su relación con el protagonista de "Juntos el corazón nunca se equivoca", dijo que "Cuando se publicó la relación fue un boom muy cañón la verdad, obviamente había comentarios buenos y malos, pero sí, hasta ahorita a la fecha seguimos publicando cosas, que estamos juntos y así, tenemos un fandom muy fuerte en todos los sentidos, pero lo bueno es que nos entienden bien y nos aceptan bien y creo que eso es lo importante que también somos muy felices".

La cantante celebró su cumpleaños 22 este 9 de noviembre ante lo que Emilio Osorio le escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales:

"El problema que tengo contigo, es lo bien que me caes.

Me haces enojar como nadie, me sacas de mis casillas y muchas veces, tu humor bipolar me vuelve loco. Lo cagado es que la gente de afuera lo puede ver como algo negativo, cuando en realidad, te haz convertido en mi aventura favorita de todos los días.

Te amo. Feliz Cumpleaños señorita Sevilla.

La estaré molestando por muchos más :)."

