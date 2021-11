'Ya basta de desfachatez', advierte diputado Rodolfo Walss a ediles de oposición en Torreón

El diputado local del PAN, Rodolfo Walss, advirtió este miércoles que buscará la inhabilitación de cargos públicos de todos los ediles de oposición que omitieron ejercer su voto respecto al avance de gestión financiera del tercer trimestre de este 2021, esto durante la pasada Sexagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo.

La situación generó que la Tesorería de Torreón tuviera que enviar dicha información financiera al Congreso del Estado y sin la anuencia de los ediles, lo que ha derivado en consecuencias operativas y que, según el propio diputado Walss, podría acarrear consecuencias legales en contra de los ediles que se opusieron al análisis del punto.

“Como regidor de oposición tienes todo el derecho de opinar de las cuentas públicas, de hacer los señalamientos que quieras hacer, de cuestionar al tesorero o los funcionarios, de cuestionar al alcalde incluso, puedes votar como quieras votar, pero no puedes negarte a hacer la revisión, ese es tu trabajo, es el motivo por el cual los ciudadanos te eligieron y te están pagando, es una irresponsabilidad el que se haya decidido que no se haga esa presentación ante el Cabildo, hay una violación directa y concreta a la ley… Es sumamente grave porque los actuales regidores y síndicas llevan casi tres años en el cargo, no es posible que tres años después ni siquiera se hayan tomado la molestia de entender cómo funciona el esquema legal”.

En ese caso adelantó que deberá de ser el auditor a cargo quien deba de hacer el deslinde de responsabilidades y ordenar que se finquen las responsabilidades en contra de los ediles que se negaron a ejercer su labor, lo que podría derivar en situaciones administrativas y una inhabilitación de cargos públicos en el peor de los escenarios.

“Voy a presentar procedimientos legales ante la Auditoría Superior del Estado e incluso ante la misma Contraloría Municipal, voy a solicitar al auditor que inhabilite a estas personas de ocupar cargos públicos, yo creo que basta ya de desfachatez y de falta de vergüenza, si no quieren hacer su chamba no sean funcionarios públicos, pero si la ley los obliga a hacer su trabajo, háganlo”, reclamó Walss Aurioles.

Fue en octubre pasado que se iba a desarrollar la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo por medios virtuales, dentro del orden del día estaba el análisis y votación del avance de gestión financiera de tercer trimestre de este año, sin embargo el regidor de Morena, Ignacio Corona, encabezó un reclamo generalizado de la oposición por el hecho de que ese dictamen ya había sido votado en contra en Comisión de Hacienda, al momento de ponerse a consideración el orden del día los ediles independientes, de Morena y del PRI ejecutaron el voto en contra para omitir discusión alguna y así acabar la sesión.

El hecho derivó en críticas de ediles del PAN y del propio alcalde Jorge Zermeño, quien no dudó en calificar el acto como un intento por “sabotear” el desarrollo de la administración.