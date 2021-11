Livia Brito asegura que fue 'amante' de Yordi Rosado

Fue durante el programa 'De Noche con Yordi' donde Livia Brito y el conductor 'recordaron' su apasionado pasado, en el que aseguraron fueron 'amantes' mientras él aún estaba casa.

Las 'confesiones' se dieron cuando los presentes fueron cuestionados sobre situaciones que no han olvidado sobre del primer amor, siendo esa experiencia una de ellas.

"Déjenme decirles que uno de los amores que yo siempre he querido y que nunca me ha hecho caso en la vida y que sufrí y lloré cuando me dijo que no, fue Yordi", dijo Livia.

Después, Yordi 'le siguió el juego' comentando: "los dos tuvimos una historia que de verdad no se me hace padre contarla aquí", a lo que Livia aseguró que no había problema.

"O sea sí tuvimos una relación y todo, o sea yo era su amante", declaró la actriz ante la sorpresa de todos, soltando la risa posteriormente, pues se trataba de una broma.

Luego de la 'broma' que le jugaron a sus compañeros de programa, Livia habló en realidad de su primer amor a los 16 años de edad.