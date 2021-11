Vigilancia arrecia en la recta final del año en Torreón por festejos y aumento de efectivo

Inician operativos intensos para los tres órdenes de gobierno con el Buen Fin, seguirán con las peregrinaciones, posadas, entrega de aguinaldos y ahorros, para continuar con las festividades de Navidad y Fin de Año.

Adelaido Flores Díaz, coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública en La Laguna, dijo que se recibieron instrucciones claras en las diferentes corporaciones y que los comercios pueden tener la seguridad de que se les cuidará y vigilará durante el tiempo que se mantengan abiertos, a fin de que el reporte se mantenga sin novedad.

Entre las recomendaciones, pidió a los compradores cargar poco efectivo, que opten por esquemas de negocio vía transferencia o tarjeta para que no lleven mucho dinero, tener cuidado en los cajeros para que no sean presa de "talladores", que se apropian de su mica mediante engaños. En este sentido, dijo que de momento no se tiene un gran reporte, pero se espera mantener la alerta para que no se incrementen estos casos.

Explicó que hay esquemas de carteristas, por ejemplo, de una mujer -incluso con niños-, que roba a otras mujeres transeúntes, de los que se avisó ya a los policías pedestres y a los elementos de seguridad privada, para que se mantengan atentos a este tipo de situaciones, en términos de la prevención, antes de que ocurran los hechos, y no cuando ya se los denuncien.

Flores Díaz dijo que son cerca de 600 elementos los que mantienen el operativo de vigilancia por el Buen Fin en Torreón y Matamoros, que son los municipios con mayor número de operaciones debido al número de tiendas.

Señaló que se mantiene la presencia pedestre y que se fortalece la seguridad con recorridos, así como las bases interinstitucionales.

"El dispositivo, las recomendaciones son esas, para el Centro Histórico, la forma pedestre, para lo que es en bancos, los cajeros, además de las tiendas departamentales, también pedestre y en entradas y salidas", comentó.

Flores Díaz dijo que, en caso de que los ciudadanos enfrenten una situación donde sean trastocados o amenazados sus derechos, inmediatamente deben comunicarse al teléfono 911, de donde sería canalizada su problemática, ya sea a la Policía Cibernética o según lo que se refiera.

Indicó que, a partir del Buen Fin, ya no paran los operativos intensos, pues siguen las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, que también contarán con un dispositivo especial, luego las posadas, entrega de aguinaldos y ahorros, para continuar con las festividades de Navidad y Fin de Año.