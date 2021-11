Exploran los avances tecnológicos que están revolucionando el mundo en INCmty

Inteligencia artificial, e-commerce, emprendimiento en América Latina y alianzas con Canadá fueron parte de los tópicos más importantes del primer día del festival virtual de INCmty, que además premió a los originarios de Morelos, Sonora y CDMX, las ideas de proyectos: Nazar, Chemtech y Sextudiando fueron las y los ganadores del primer, segundo y tercer lugar de la convocatoria de B-Challenge.

Durante el primer día del festival de emprendimiento más importante de Latinoamérica, respaldado por el Tecnológico de Monterrey, reunió a los más grandes exponentes del mundo de la tecnología y el emprendimiento a través del Immersive Science & Tech Summit para impulsar la innovación en México y Latinoamérica, y brindar soluciones para afrontar los desafíos de las tendencias del mercado.

Santiago Bibiloni, el emprendedor en tecnología y cofundador & CEO de COR, una solución de gestión con Inteligencia Artificial, resaltó, en su conferencia “Cómo lograr agencias y software factories rentables”, la importancia de educar a los empresarios sobre la transformación tecnológica por el uso del machine learning y la data, para una mejor toma de decisiones en la gestión de proyectos, recursos y finanzas.

David Metzer, el reconocido periodista y empresario especializado en deporte y artes marciales mixtas, y Priscilla Loomis, atleta olímpica de salto de altura y fundadora de The Priscilla E Frederick Foundation, compartieron en “The Three Realms of Belief: Create a Business of More than Enough” a los participantes a olvidarse de sus creencias limitantes. Esto ha sido clave en la vida de estas dos personas para alcanzar sus sueños profesionales tanto como deportista de alto impacto como empresario, ya que en ambos sectores el entrenamiento nunca termina.

Linda Franco, la diseñadora de moda que está llevando a la industria al siguiente nivel con la idea de un streetwear inteligente, detalló en su conferencia “Enabling Tech: Designing and manufacturing the next wave of wearables” cómo la moda y la tecnología han tenido evoluciones culturales y materiales entrelazadas. Desde la ingeniería mecánica del siglo XIX que facilitó la fabricación textil a gran escala, hasta los desarrollos químicos y sintéticos que introdujeron el panorama material actual, la moda y la tecnología son híbridos industriales modernos construidos sobre un ingenio entrelazado.

En la convocatoria de las ideas más innovadoras de esta edición del festival de INCmty, B-Challenge, donde más de 400 participaron en su primera experiencia emprendedora intensiva para generar los primeros proyectos de base tecnológica.

Durante el primer día de INCmty, se resaltó la presencia de conferencistas de América Latina con el panel “De Argentina a México: Proyectos de IA éticos y responsables”, con Claudia del Pozo, Directora de Eon Resilience Lab de C Minds; Sebastian Flores Benner Chief Data Officer en uPlanner; Cristina Pombo, Asesora Principal Coordinadora del cluster digital y de datos Departamento del Sector Social, BID; Melisa Breda, Subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este espacio, se dieron a conocer diferentes proyectos de Inteligencia Artificial que se están desarrollando en las ciudades más importantes de Latinoamérica para buscar mejorar la calidad de vida de sus habitantes.