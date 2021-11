AMLO, dispuesto a responder a Joe Biden acerca de la Reforma Eléctrica

Aunque no está en la agenda de la reunión que sostendrá el 18 de noviembre con el mandatario estadounidense Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disposición a explicarle los motivos de la iniciativa de Reforma Eléctrica que envió a la Cámara de Diputados.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador confió en que Joe Biden no le va a preguntar sobre la Reforma Eléctrica "porque es muy respetuoso".

"No me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos, nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos (...).

"Pero en el caso que me dijera algo, le diría: presidente, es que no quieren dejar de robar y dígame, qué se hace en estos casos. ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo? No está en los temas, no está en la agenda, pero no hay ningún problema también si se trata", declaró López Obrador.

El Presidente acusó que hay una campaña basada en mentiras de quienes se sienten afectados en sus intereses con su iniciativa de Reforma Eléctrica.

"Que no estén mintiendo hablando de energías limpias, cuando en el fondo se trata de negocios sucios. Y no queremos que nos pase porque ese modelo lo trajeron de España, cuando los empresarios españoles llevaron a cabo la segunda conquista económica, cuando eran los que mandaban los de Iberdrola de la industria eléctrica, que tuvo el atrevimiento de hasta contratar a un expresidente de México (Felipe Calderón) como empleado de la empresa Iberdrola. A la secretaria de Energía del gobierno federal (Georgina Kessel) también la contrataron", señaló.

López Obrador dijo que lo que se busca con la propuesta enviada al Congreso es evitar que se imponga en México el modelo neoliberal que afecta a los consumidores eléctricos en lugares del mundo como Texas, donde se registró un severo apagón, o España, donde el servicio se ha encarecido en detrimento de la economía de las familias.

"Miren cómo está España ahora. Ellos dominan allá cómo dominaban aquí y en los últimos meses se ha incrementado el precio de la luz 30%, y hay mucha inconformidad. Nosotros no queremos eso. No queremos que regresen con ese modelo", añadió.

López Obrador advirtió que si no se corrige el modelo actual derivado de la reforma eléctrica del sexenio pasado, podría venir en el tiempo un apagón.

"Miren lo que pasó en Texas, se quedaron sin luz. Estamos hablando de Texas. ¿Y por qué? Porque todo se privatizó", enfatizó.

Afirmó que lo que su gobierno quiere es que ya no se siga abusando de los consumidores y que no suban los precios de la energía eléctrica.

"Yo hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz, y lo he cumplido. Y lo voy a cumplir. No van a aumentar en todo el sexenio", reiteró.

Señaló que para cumplir ese compromiso "ayuda mucho el que se terminen los privilegios que se crearon con la llamada Reforma Energética para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras que abusan vendiéndole cara la luz a la Comisión Federal de Electricidad y no pagando igual la luz que cómo se cobra a las familias mexicanas".