Me causó pánico y ansiedad: Héctor Mancilla sobre la semifinal Santos y Tigres en 2012 

Después de ocho años, Héctor Mancilla reveló lo doloroso que fue para él perder la semifinal contra Santos Laguna en el 2012.

“De no venir jugando, imagínate jugar la liguilla de inicio. Tocó darle indicaciones a todos menos a mí, yo alineaba nada más, a mi Tuca no me decía nada, y ahora es anécdota. Ahora yo me río de cómo es la cosa.

Aquí (en Monterrey), jugamos con Morelia y ganamos 1-0 con gol mío, y me sacan al segundo tiempo. Allá ganamos 4-0. No hice gol pero hice un muy buen partido.

Bueno, ahora viene el partido con Santos ‘¿qué pasará?’. Uno a uno, gol de Lucas, y en el entre tiempo me sacan a mí. Yo quería seguir jugando.

En el partido de vuelta, de titular de nuevo, en el once, ¡vámonos! a lo que salga. Dos cero, dos goles míos. Dos cero ganando. Yo dije, juego la final, salgo campeón con el equipo y a lo mejor no me voy. Le pedí a Dios.

Dos cero… dos a dos. Pasa Santos por la posición”, contó el exfutbolista para el programa de YouTube Solo Tigres.

Aquel partido en el que Oribe Peralta obtiene en tiempo agregado el pase para los Guerreros a la final del torneo Clausura 2012, y de paso impide una final regiomontana, fue tan duro para el jugador histórico de los felinos que incluso le causó problemas de ansiedad.

“¡Me quería morir! A mi me frustró mucho eso, me afectó mucho. Me acuerdo que ahí empecé a sufrir el tema de las crisis de pánico, de ansiedad en Chile. Yo muchas veces vi ese partido y lloraba. Veía los dos goles, veía cuando nos empataron y lloraba. Yo nunca quise irme de Tigres. Nunca quise irme. Veía ese partido y decía, ese partido era clave para poder llegar a la final y ganarle a Rayados. Así como íbamos nosotros no tenía duda que le íbamos a ganar a Rayados. Era mi salvación para seguir, me afectó mucho”, dijo.