Dória dice que a Santos le viene bien la fecha FIFA para preparar la fase final del torneo

Los Guerreros del Santos Laguna comenzaron su preparación rumbo a la ronda de repechaje en la que enfrentarán al Atlético San Luis tras una larga pausa en la Liga MX, debido a la fecha FIFA.

El equipo comandado por Guillermo Almada recibió un día de descanso tras el último partido del torneo regular y ayer reportó de nueva cuenta a su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, para empezar a concentrarse en el compromiso "de vida o muerte" que se jugará el 20 ó 21 de noviembre próximo, aún la fecha exacta está por definirse. Los albiverdes sostendrán hoy una nueva sesión de entrenamiento, adoleciendo las ausencias de los elementos que se encuentran atendiendo las convocatorias de sus respectivas selecciones nacionales.

ES POSITIVO

El defensor de los Guerreros, Matheus Dória, atendió ayer a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que aseguró que la larga pausa entre un partido y otro, le resultará benéfico al equipo lagunero:

"Tenemos quince días y vamos a aprovecharlos para todo el resto del torneo, hasta la final, así vamos a trabajar, preparando plan A, plan B, plan C para cualquier situación a la que debamos enfrentarnos. Ya no vamos a parar, será una seguidilla importante de juegos en pocos días, desde el repechaje hasta la final son siete partidos en un mes, entonces debemos estar bien preparados y muy concentrados, creo que la preparación nos va a venir bien para emparejar a jugadores que quizá no han tenido tantos minutos, para probar distintas ideas de juego, eso es lo que debemos hacer en estos quince días", — adelantó.

Matheus igualmente tomó como positivo el hecho de que enfrentarán por segunda ocasión consecutiva al Atlético de San Luis, al que espera en una posición igual de defensiva que la planteada el pasado domingo:

"Tenemos que tomar el lado bueno, que vamos a jugar en casa, de local y creo que nos conviene el jugar nuevamente contra el rival de la jornada pasada, porque conocemos su estilo de juego, no nos vamos a topar con alguna sorpresa, como si fuera algún rival que no conocemos tan bien. Vamos a encarar como si fuera un partido de ida y vuelta porque aunque sean los mismos equipos, ahora debe haber un ganador y vamos a trabajar para que seamos nosotros".

BUSCAR OPCIONES

Para el zaguero brasileño, Santos tiene argumentos suficientes para vencer al San Luis, aunque deberán buscar ser más creativos en la delantera, para hacerle goles a un equipo que prioriza la defensiva: "Siempre es difícil jugar contra equipos que vienen a encerrarse, proponer un juego de contragolpe, claro que es una manera de jugar y se le puede sacar provecho, de hecho ellos provocaron un penal y con eso pudieron ganar el partido por 1 a 0. Entonces debemos encontrar medios para lograr romper esas barreras, debemos probar e intentar todo durante estos quince días, manejar el balón y que ellos se vayan cansando, tener paciencia y no ser sorprendidos, porque ellos a eso juegan, además de probar de todas las maneras posibles, hacer disparos desde lejos, ya haciendo un gol, así cambia el partido", anticipó.

Lograr un cierre con dos victorias en tres partidos, le dio una cara muy diferente a los Guerreros, describió Dória: "la parte más positiva es que logramos meternos a zona de repechaje, porque hace apenas unas semanas estábamos en el lugar 13 y todo el mundo estaba hablando mal de nosotros. Logramos terminar en quinto, entonces debemos sacar cosas positivas, valorar eso que hicimos en los últimos juegos del torneo, los puntos que logramos y saber que jugando bien o mal debemos ganar, creo que debemos estar bien concentrados, cuando el equipo sabe lo que quiere, podemos hacerle daño a cualquier rival".

GANARLE A TODOS

Dória coincidió con Guillermo Almada en que el Atlético de San Luis es un rival de cuidado como cualquier otro, por lo que Santos deberá hacer uso de sus fortalezas y experiencias anteriores, para salir victorioso: "Si un equipo desea salir campeón de un torneo le debe ganar a todos los equipos. Si se puede elegir un rival, no importa, a todos les debemos ganar, no es de mucha importancia el rival, simplemente debemos ganar todos los partidos para llevarnos el trofeo. Creo que debemos mejorar, sufrimos en este torneo, tuvimos bajas, en un tiempo jugábamos bien y en el siguiente no tan bien, creo que debemos encontrar esa regularidad de mantenernos bien durante 90 minutos y eso nos va a dar para alcanzar lo que deseamos, no podemos ser más un equipo de altos y bajos, debemos ser contundentes y saber que se puede mejorar siempre, ponerlo en práctica adentro de la cancha".

"Quedamos en el mismo puesto que el torneo pasado, aunque nuestro torneo anterior fue mejor y en ese pudimos lograr más puntos, pero ahí terminamos, en el primer lugar del repechaje. Creo que lo mejor es que pudimos cerrar bien el torneo y eso nos dará confianza, agarramos experiencia y al final nos deja buenas sensaciones, si seguimos por ese camino vamos a tener más opciones de ser campeones, hemos aprendido a manejar mejor los tiempos y juntando toda esa experiencia, nos va a venir bien en esta parte final", sentenció.