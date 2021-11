Christian Ramos hace realidad sus sueños

No se puede quejar, ya que pese a que 2021 ha sido un año de altas y bajas, trabajo no le ha faltado en el teatro y las plataformas.

El actor Christian Ramos recién reestrenó la obra Perfectos desconocidos, en el Nuevo Teatro Libanés de la Ciudad de México, producida por el experimentado Morris Gilbert y Mejor Teatro, a la par que disfruta del éxito de la serie El juego de las llaves.

Al término de una función de dicho montaje, el cual está siendo muy exitoso, Ramos charló con El Siglo de Torreón en el lobby del teatro. Ofreció una charla en la que celebró el rumbo que ha tomado su carrera.

"A la función de estreno asistieron mis maestros del Centro de Educación Artística de Televisa. Ellos me vieron crecer y me dijeron 'estás en las grandes ligas del teatro'. Estoy contento porque soñaba con esto y ahora se me está dando", comentó.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco se mostró sumamente emocionado de que la industria del teatro poco a poco se haya reactivado y con ello varios montajes volvieran a escena, como el caso de Perfectos desconocidos.

"Estoy entusiasmado. Orgulloso de mí, de mi resiliencia y muy orgullo de estar en este equipo, el cual es superamoroso y bonito. A final de cuentas eso se ve en el escenario; a mí me gusta entretener al público".

En la trama de dicha puesta en escena, en la que también figuran Stephanie Salas, Dalila Polanco y Ulises de la Torre, Ramos encarna a "Santiago", un tipo homofóbico y aspiracional.

"Sigo explorando mi personaje en cada función. 'Santi' es apasionado, visionario, pero también tiene sus defectos. Estoy tratando de habitar mis propias partes tontas y absurdas en él. Ante los ojos de los demás, sí le faltan estudios".

En la trama de Perfectos desconocidos, los protagonistas practican un singular juego en el que deben dejar sus celulares en una mesa y al llegar un mensaje leerlo ante todos, o una llamada contestarla en altavoz, lo que genera una serie de enredos y reflexiones; al respecto, Christian reveló si sería o no parte de algo así.

"Jamás jugaría algo así. Tengo secretos; no temo de estos, pero creo que todos tenemos una vida íntima que hay que respetar y hay que delimitarla muy bien".

Por otro lado, Ramos agradeció al público la aceptación que le dieron a la segunda temporada de El juego de las llaves, donde encarna a "Pedro".

"Estoy contento de formar parte de esta producción tan amorosa y exitosa. Está despertando otra curiosidad del público gracias a su trama.

"En esta entrega se sumaron Alejandra Guzmán y Laura León. Compartí un par de escenas con ellas, tienen una gran trayectoria y en verdad les digo que hay mucho que aprenderles".

Christian Ramos comentó que espera venir pronto a Torreón.

"He ido una vez porque tengo amigos allá. Comí muy rico; ojalá y pueda retornar pronto".