Tránsito y Vialidad de Torreón niega que operativos sean recaudatorios

El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio, negó que los operativos de vigilancia que se aplican actualmente en rúas como la carretera Torreón-Matamoros o la Torreón-San Pedro tengan una naturaleza de recaudación. Dijo que la meta primordial es evitar las tragedias y en las que están involucrados frecuentemente terceros.

Contrastó el número de multas que se realizan actualmente con promedios mensuales anteriores, las cuales han disminuido también al ser contrastadas con las acciones de vigilancia que emprenden los elementos de la corporación a su cargo.

"Lo único que hacemos es que nos pusimos a chambear y los elementos están poniendo de su parte, llegamos a hacer hasta 20 mil (multas) mensuales, ahorita obviamente lo que se busca no es recaudación, sino prevención, yo creo que ahorita debemos andar sobre las 6 mil mensuales, o sea, prácticamente no es nada", detalló.

PIDE DIMENSIONAR CIFRAS

Gutiérrez también pidió a la población dimensionar el número de puntos de venta de alcohol en la región y la cantidad de detenidos dentro de las acciones de vigilancia de la corporación, señaló que en algunos días se detienen entre 10 o 15 conductores ebrios y que no representan las cantidades que correspondan a labores de "cacería", siendo que en La Laguna se tienen al menos mil comercios en los que hay venta de bebidas alcohólicas.

En ese mismo sentido, señaló que se ejecutan las multas en general, en primer lugar apostando a la "llamada de atención", pero aplicando sanciones en los casos en los que sea obvio y que requieran de una mayor intervención de la autoridad.

"No es nada, así son las infracciones, si haces, no sé, 200 infracciones diarias pues hay 300 mil vehículos que circulan en la ciudad, entonces a la hora que le echas un poquito de matemáticas te das cuenta que no es lo que se busca, no se va a infraccionar, tenemos que aumentar la cultura, la educación con los ciudadanos y enseñarlos a manejar... Los operativos no son recaudatorios", reiteró el funcionario municipal.

