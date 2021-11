Deportivo Tapia es 'Rey' en la Liga de Empleados

Por tercera ocasión consecutiva, el Deportivo Efraín Tapia mostró su poderío y logró el campeonato de la Primera Fuerza en la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, luego de derrotar el pasado fin de semana a los Astros Simsa por cerrada pizarra de 5 carreras a 4, en tremendo choque disputado en el campo 16 de la Unidad Deportiva Torreón.

Fue un juego entretenido, parejo y emocionante desde el primer pitcheo y hasta que cayó el out 27, en el que ambos equipos demostraron la gran calidad que poseen en su respectivo Line Up y el tremendo nivel de beisbol que se juega en este añejo circuito lagunero. Este logro no fue nada fácil para los comandados por el contador Gregorio "Goyo" Tapia, ya que Astros buscó siempre con todo el título absoluto y la doble corona, pues previamente el potente equipo ganó el trofeo especial de la temporada recién concluida.

TITUBEANTE INICIO

Armando Huerta, campeón en porcentaje de juegos ganados y perdidos, además de campeón ponchador con 89 chocolates, abrió por Astros, pero tuvo una mañana muy complicada, ya que permitió 10 hits, le anotaron 3 carreras, 2 de ellas limpias, cometió 2 wild pitches que no tuvieron consecuencias graves, su cátcher le cometió un pasbol y su cuadro le cometió 2 errores. Subió al relevo a la lomita Daniel Valdez Ochoa y en la séptima entrada permitió una carrera sucia para poner la pizarra 4 por 1, favorable a Efraín Tapia.

Pero en el cierre de la octava entrada, después de que al lanzador abridor Alejandro Ramírez Álvarez, quien solo había permitido una carrera, 10 hits en 7 entradas, se le embasara el bateador emergente, Daniel Robles Soto con sencillo al central, el alto mando de Tapia decidió que era todo y llamó por el relevo de Diego Castillo Favela. No fue solución, pues en tan solo un tercio de entrada, regaló 3 bases por bolas malas, cometió 2 lanzamientos descontrolados y permitió 3 grandes carreras para que Astros igualara la pizarra y echarle a perder el trabajo a su compañero abridor.

Llegó enseguida Fernando Gallegos Trujillo y aunque golpeó a un bateador, logró sacar los dos últimos tercios sin mayor daño. En la apertura del noveno inning, el primer bateador, Cuauhtémoc Rocha junior llegó a primera base con difícil machucón por tercera base y finalmente con elevado de sacrifico al central por parte de Juan Mario Pérez, anotó la carrera que le dio de manera agónica el triunfo y la triple corona a su equipo, el Deportivo Efraín Tapia.

DECISIÓN

Fernando Gallegos, con relevo de una entrada y dos tercios, un bateador golpeado, no hits ni carreras, se llevó los honores. Daniel Valdez Ochoa, con infortunado relevo de 3 entradas y 2 tercios, 4 hits, 2 carreras, una de ellas la que hizo la diferencia, perdió el compromiso y salió cabizbajo del duelo. Por Efraín Tapia lucieron a la ofensiva: Cuauhtémoc Rocha Pérez con 3 imparables y 2 carreras producidas, Juan Mario Pérez y Fernando Rodríguez junior dieron 3 hits y produjeron 1, Carlos Garibay Gómez dio un hit.

3 VICTORIAS consiguió el Deportivo Tapia ante Astros entre la temporada y esta gran final.