Difundes supuestos audios del caso Ocaña

El caso de Octavio Ocaña sigue dando mucho de qué hablar, pues nuevas pruebas podrían cambiar el rumbo de las investigaciones en torno a su muerte.

Y es que en redes sociales comenzaron a circular unos audios donde un presunto policía confesó que le dispararon al actor "por error", luego de la persecución que tuvieron.

Las grabaciones son presuntamente parte de una conversación con un policía involucrado en el caso, quien confiesa que uno de sus compañeros le dio el tiro en la cabeza.

"Al chile acá entre nos, de compas, ¿tus compañeros si volaron al morro ese de Vecinos, verdad güey? ¿Se les fue el pedo o qué?", se escucha en un primer audio.

"Para mí que sí fue por vicio (a Cuautitlán Izcalli) y los güeyes que traía eran sus dealers, cuál sus amigos", contesta el supuesto policía.

La respuesta confirmaría que, además de dispararle a Octavio Ocaña, los policías habrían disfrazado la escena de muerte.

"Esa pistola es de cargo. A mi me corrieron (contaron) que cuando se armó el caga..., el 'poli' que lo estaba amenazando se le salió el tiro", y agregó: "porque la gorra no trae un hoyo, solo está llena de la sangre. Para mí que se la pusieron después", se le escucha decir. En un tercer audio, se acusa a un policía de disparar y matar a Octavio Ocaña "por accidente", y de "mover la escena". Fue durante una transmisión del programa de YouTube Chisme No Like donde se reveló una grabación difundida por la familia de Ocaña, donde se confiesa el supuesto asesinato del actor.