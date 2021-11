Desde el primer minuto de este miércoles arrancó el Buen Fin en Torreón, con ventas en algunos comercios en tienda y en línea.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que el Buen Fin se realiza del 10 al 16 noviembre, por lo que ayer se hizo un recorrido de seguridad con los diferentes órdenes de gobierno para verificar medidas en los principales centros comerciales.

"A partir de las 12 (anoche) hay varios comercios que han avisado que van a abrir sus puertas para comenzar con sus ventas, en tienda y en línea, entonces ya el Buen Fin inicia, este miércoles haremos un recorrido con las autoridades de salud, de Plazas y Mercados, del Municipio, con la Profeco, para revisar que todo lo que se está ofreciendo sean precios realmente competitivos y de mercado", comentó.

Señaló que se han registrado más de 4 mil negocios pero se espera que sean 5 mil en total, que deben estar ya listas hoy para que puedan entrar al sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Serna Muñoz recordó a la ciudadanía que aún se atraviesa por un pandemia por COVID-19, por lo que llamó a tomar conciencia de la situación de salud que se vive en la región y a no relajar las medidas sanitarias para la prevención del virus.

"Que acudan con su cubrebocas, que guarden la sana distancia, y nosotros, como comercio, les vamos a tomar la temperatura, vamos a cuidar que en los lugares ventile el aire, les vamos a proporcionar el gel antibacterial, pero si lo hacemos, entre todos, vamos a tener un muy Buen Fin", dijo.

RECOMENDACIONES

Si piensas adquirir productos durante el Buen Fin, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te da las siguientes recomendaciones: elabora un presupuesto para definir claramente qué necesitas adquirir.

Verifica precios, para saber si el artículo elegido realmente está rebajado o no. Aprovecha las promociones u ofertas, más que los meses sin intereses, pagar de contado o débito tiene sus ventajas: no comprometes tus ingresos futuros y algunos establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago.

Conoce tu capacidad de pago, para no incumplir con los pagos mensuales de la deuda que adquieras. No es recomendable comprometer más del 30% de tu ingreso. En compras a meses sin intereses, procura adquirir bienes duraderos cuyos beneficios o vida útil se prolonguen más allá del plazo de la deuda y cuida no exceder la capacidad de pago por utilizar esta opción.

No pongas en riesgo tus finanzas por adquirir deudas, cuando aún estás pagando artículos del pasado "Buen Fin": recuerda, muchos pagos "chiquitos" hacen uno grande. Los "no totaleros", deben tener presente que las promociones a meses sin intereses son adicionales al pago mínimo que tienen que realizar mensualmente.

Es importante verificar que se haga válida la promoción al momento de firmar el voucher, que el importe sea correcto y refleje la promoción elegida. Guarda los vouchers para cualquier aclaración y revisa el estado de cuenta en diciembre para verificar que todas tus compras estén registradas correctamente; en caso de movimientos no reconocidos, acude a la Condusef.

Al pagar con tarjeta de débito o crédito, solicita que se haga la operación en la Terminal Punto de Venta (TPV) estando presente, así evitarás que puedan clonar el plástico o hacer cargos indebidos. Realiza tus compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad "https://" y un candado cerrado en la barra de direcciones.

Si realizas compras en línea, verifica del comercio: la dirección, teléfonos, políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información.

Puedes utilizar tu tarjeta digital a través de la app de tu banco, para hacer compras más seguras en comercio electrónico, pues el código de seguridad (CVV) dinámico cambia para cada operación.