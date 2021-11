'Hay Christian Nodal para rato', el cantante niega veto de Universal Music

El cantante de regional mexicano ha estado en medio de la polémica luego de que se diera a conocer un supuesto veto de parte de Universal Music en su contra para que se dejen de reproducir sus canciones, esto luego de señalar que el compositor había violado términos de contrato para hacer colaboraciones, luego de trabajar con Belinda y la Banda MS.

Ante la situación, el intérprete de "Botella tras botella" finalmente se pronunció en redes sociales con un mensaje contundente, señalando que el no tiene un contrato vigente con dicha casa discográfica.

"Está sucediendo algo cabrón y quería aclarar las cosas, porque muchos de mis fans están muy preocupados con todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera estos últimos días del veto que según me está poniendo Universal, quería dejar tranquilos a todos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Nodal (@nodal)

El novio de Belinda habló sobre el control que quieren imponer las disqueras en los artistas: "Es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud con disqueras a la fuerza".

"Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal, denegadas, no existe tal veto, es falso, tan falso es que una juez lo está ordenando. Entonces yo no tengo ningún contrato vigente con Universal. Realmente lo que están haciendo es que a la fuerza como yo no quise firmar ningún contrato, están metiendo todo este circo contra mí".

Por otro lado, indicó que tiene más proyectos: "Se viene la mejor etapa de mi carrera"

"Tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible lo que dice Universal, yo no tengo ningún contrato vigente, así como me lo quieren hacer a mi, se lo han hecho a más artistas. Hay Christian Nodal para rato, le pese a quien le pese". dijo.

Por último agradeció el apoyo de todos sus fans: "Gracias a todos mis fans, gracias por todo el apoyo"