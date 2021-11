Jeff Bezzos 'amenaza' a Leonardo DiCaprio por 'coquetear' con su novia

Vía Twitter, Bezos, fundador de Amazon, envió un mensaje al protagonista de "Titanic": "Leo, ven aquí, te quiero mostrar algo".

El mensaje va acompañado de una foto de Bezos con los brazos reposados sobre un letrero que dice: "Peligro. Acantilado Empinado. Caída fatal".

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT

La broma fue en respuesta al video que se difundió en redes tras la Gala Anual de Arte y Cine del Museo de Arte del condado de Los Ángeles.

En la cinta se ve a Bezos con Sánchez, quien parece ignorarlo mientras sonríe, muy interesada en la plática de DiCaprio, quien se va alejando.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI