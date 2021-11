Motoneta cargada con pirotecnia explota y provoca la muerte de 2 personas

La detonación ocurrió en Tamil Nadu, India, cuando un hombre de 35 años de edad estaba viajando en una motoneta cargada con juegos pirotécnicos junto con su hijo de 7 años de edad, y estos se incendiaron y explotaron en plena carretera, matando al padre y a su hijo y derribando a otra persona en otro vehículo.

Medios reportaron que la fricción de la pirotecnia con la motoneta pudieron causar la combustión que detonó la explosión, aunque las autoridades no confirmaron si esa fue la causa de la tragedia, informó el portal Outlook India.

CCTV footage of country crackers explosion in #Kottakuppam, #Villupuram district on Thursday @NewIndianXpress @xpresstn pic.twitter.com/B2WFTnc2Rb