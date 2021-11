Tom Holland asegura que Spider-Man 3 ‘son tres generaciones que se unen’

Tom Holland, el más reciente intérprete de Spider-Man en el cine, indicó que la nueva película del arácnido superhéroe, Spider-Man: No Way Home, significará la unión de tres generaciones.

Tres han sido las sagas del “Hombre Araña” que han visto la luz desde 2002: la interpretada por Tobey Maguire, la segunda por Andrew Garfield y la tercera, de la mano de Disney, llevada a la pantalla por Holland.

¿Qué acaba de pasar? Disfruta el tráiler oficial de #SpiderMan #SinCaminoACasa ️ . Exclusivamente en cines este 16 de diciembre. pic.twitter.com/ipE5pkJ16F — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) August 24, 2021

Pese a desmentir los rumores, que indican que sus antecesores participarán en la tercera y última película de Tom, éste dijo que No Way Home incluirá de cualquier forma a las tres sagas.

“La gente no me cree cuando digo que (Maguire y Garfield) no volverán. Pero la gente tendrá que creerme en algún momento”, dijo Holland.

Asimismo, como parte de una entrevista con la publicación Total Magazine, aseguró que la próxima cinta será muy distinta a las dos entregas previas, pues afirmó que lo que garantiza que eso suceda es el hecho de que será mucho más oscura.

“Lo que realmente va a sorprender a la gente es que esta película no es divertida”, explicó el actor. “Es oscura y es triste, y va a ser realmente conmovedora”, expresó como promesa.

“Verás a los personajes que amas pasar por cosas por las que nunca desearías que pasaran. Y estaba realmente emocionado de apoyarme en esa especie de lado de ‘Peter Parker’”, agregó el protagonista de la saga.

Si bien Holland fue muy cuidadoso con sus palabras, supuestas filtraciones recientes podrían darle un significado especial a las declaraciones del actor con miras al estreno de Spider-Man: No Way Home el próximo mes de diciembre.