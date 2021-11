Deportivo Efraín Tapia gana el tricampeonato en la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas

Por tercera ocasión consecutiva, el Deportivo Efraín Tapia mostró su poderío y logró el campeonato de la Primera Fuerza en la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, luego de derrotar el pasado fin de semana a los Astros Simsa por cerrada pizarra de 5 carreras a 4, en tremendo choque disputado en el campo 16 de la Unidad Deportiva Torreón.

Fue un juego entretenido, parejo y emocionante desde el primer pitcheo y hasta que cayó el out 27, en el que ambos equipos demostraron la gran calidad que poseen en su respectivo Line Up y el tremendo nivel de beisbol que se juega en este añejo circuito lagunero. Este logro no fue nada fácil para los comandados por el contador Gregorio “Goyo” Tapia, ya que Astros buscó siempre con todo el título absoluto y la doble corona, pues previamente el potente equipo ganó el trofeo especial de la temporada recién concluida.

Daniel Valdez Ochoa, con infortunado relevo de 3 entradas y 2 tercios, 4 hits, 2 carreras, una de ellas la que hizo la diferencia, perdió el compromiso y salió cabizbajo del duelo. Por Efraín Tapia lucieron a la ofensiva: Cuauhtémoc Rocha Pérez con 3 imparables y 2 carreras producidas, Juan Mario Pérez y Fernando Rodríguez junior dieron 3 hits y produjeron una, Carlos Garibay Gómez dio un hit y produjo una, Ulises Lozano Cervantes dio 3 imparables, pero no produjo carreras. Por Astros Simsa, Orlando Rocha Pérez dio un hit y produjo una carrera, Liván Hernández Zúñiga, Julio Reyes Olivares, y Missael Carreón Olvera dieron 2 hits cada quién, pero no produjeron carreras.