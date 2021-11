Marc Anthony cumple sueño de abuelita de 95 años durante concierto

Con la energía que lo caracteriza, el artista puertorriqueño animó a bailar a su público al son de su repertorio de canciones que incluían Valió la pena, Hasta Ayer, Flor Pálida, Abrázame muy fuerte, entre otras.

Al finalizar casi dos horas de concierto, y ante los gritos de los asistentes que pidieron “otra, otra, otra”, Marc les dijo “¿una más?” y procedió a cantar Vivir mi vida con la cual cerró el espectáculo.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Marc Anthony hizo una pequeña pausa para contar la historia de una señora cuyo sueño era bailar con él.

“Fela’s Bucket List. 95 años, sobrevivió el huracán María”, dijo el artista ante gritos y aplausos.

“Fela voy pa’allá?”, le gritó mientras bailaba al extremo izquierdo de la tarima a buscarla.

Fela subió al escenario y, demostrando gran ánimo y falta de timidez, bailó con Marc Anthony sobre la tarima mientras lo miraba emocionada.

This lady - 95 years old- survived Hurricane Maria, she survived COVID and her bucket list included dancing with @MarcAnthony . He just got her up on the stage during his concert at the @AmwayCenter pic.twitter.com/LMywiz6u2r