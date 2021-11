Así fue la romántica despedida de Ben Affleck a Jennifer Lopez en aeropuerto

Su más reciente encuentro no fue la excepción. Y es que una de las parejas favoritas de Hollywood fue vista en el aeropuerto de Los Ángeles despidiéndose de la forma más cariñosa.

Debido a que J.Lo tenía que hacer un viaje de trabajo, su famoso novio decidió acompañarla hasta un jet privado, donde intercambiaron abrazos, besos y risas, antes de que la “Diva del Bronx” partiera.

Finalmente se dieron un apasionado beso y ella se fue dejando a Ben en tierra, a la espera de su regreso.

Las imágenes fueron dadas a conocer en las redes sociales donde rápidamente se volvieron virales por las muestras de amor entre ambas celebridades.

Ben Affleck and Jennifer Lopez share a long loving embrace and many kisses as her pilot waits ahead of a flight out of Los Angeles

November 7, 2021 pic.twitter.com/x0yFGll2EC