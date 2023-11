Zuria Vega se molesta con la prensa tras ser cuestionada por su peso; '¿me ves al borde de la anorexia?'

A Zuria Vega nunca le ha gustado hablar acerca de ningún tema controversial, por lo que al ser cuestionada si, alguna vez había padecido un trastorno alimenticio, la actriz no solo se negó a contestar la pregunta, sino que condenó a aquellas personas que siguen creyendo que el cuerpo de los demás es tema de conversación. Sin embargo, no solo la prensa le ha planteado esta cuestión, pues en sus redes sociales hay quienes le comentan que, en la actualidad, luce sumamente delgada y han sugerido que se podría tratar de un episodio de anorexia.

La actriz debutó en la pantalla chica en 2007, cuando tenía 17 años, y desde ese entonces, ha tratado de mantener un perfil bajo, a pesar de que su vida ha estado rodeada de diferentes controversias que la relacionaban indirectamente al escándalo, como ocurrió cuando la cantante Dulce habló del intenso amor que sintió por su padre, el actor fallecido Gonzalo Vega, el divorcio de su hermana Marimar con Luis Ernesto Franco, o el reciente rumor de que su esposo Alberto Guerra sostenía una relación extramarital con una amiga en común; la actriz Paulina Dávila.

Sin embargo, Zuria siempre se ha mantenido hermética dándole la vuelta a las preguntas que podrían resultar incómodas, sin embargo, durante su paso por la alfombra roja de "El hombre el año", evento organizado por la revista GQ, no se esperaba que un reportero le preguntara si, en algún momento, había sido víctima de algún trastorno alimenticio como lo es la anorexia, pues al escuchar la palabra, la actriz de 34 años perdió la sonrisa y contestó frontalmente.

"Pues no sé, ¿tú me ves al borde de la anorexia? No creo, yo creo que no se debe de hablar de los cuerpos ajenos, creo que eso está fuera de este año y la moda, y no hablar de los cuerpos de nadie, de ningún hombre, ni de ninguna mujer, porque nunca sabes cómo puedes hacer sentir a la persona, ni por lo que está pasando o no está pasando, cada cuerpo es distinto", expresó.

Pero la pregunta no se detuvo ahí, pues el reportero -captado por la cámara de Berenice Ortiz- insistió y le preguntó que si no había llegado a someterse a una dieta extrema para alcanzar los estándares que impone la moda, a lo que Vega contestó con un categórico "no".

"No, y creo que ya está medio out preguntarle a nadie pro su cuerpo", precisó.

En sus redes sociales, Zuria ha sido cuestionada sobre el mismo tema, sobre todo en una publicación donde aparece con el atuendo que usó en ese evento, un vestido Chanel de lunares, pues aseguran que luce muy delgada.